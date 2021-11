O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, cedeu esta quarta-feira a um inesperado empate caseiro, 0-0, com o lanterna-vermelha Derby County, mas manteve a liderança isolada da segunda divisão inglesa de futebol.

No fecho da 19.ª jornada do Championship, o Fulham beneficiou do empate do seu principal perseguidor, o Bournemouth, por 1-1 em casa do Millwall, ficando, assim, na mesma a um ponto de distância.

O Fulham lidera com 42 pontos em 19 rondas, enquanto o Bournemouth tem 41. O terceiro lugar é ocupado pelo West Bromwich, com 33 pontos, e que também empatou nesta jornada.