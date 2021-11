A comunidade científica está preocupada com uma nova variante da Covid-19 (designada de B.1.1.529) descoberta no Botswana. Esta nova estirpe tem um “número extremamente alto” de mutações (32), o que pode colocar em risco a eficácia das vacinas. “É realmente uma preocupação significante“, diz ao The Guardian Ravi Gupta, professor de microbiologia clínica da Universidade de Cambridge.

O primeiro caso desta variante foi detetado no Botwsana, a 11 de novembro. Três dias depois, foi reportada outra infeção pela mesma estirpe na África do Sul, tendo também já chegado a Hong Kong. Até ao momento, foram reportados dez casos da variante B.1.1.529.

Alguns virologistas sul-africanos já demonstraram alguma apreensão, devido ao aumento recente de casos de Covid-19 nas cidades de Pretória e de Joanesburgo, onde a variante também já foi detetada.

Já Tom Peacock, virologista do Imperial College em Londres, mostra-se preocupado “pela número incrivelmente alto de mutações [na proteína spike]”, o que “pode sugerir uma preocupação real”. Na sua conta pessoal do Twitter, ressalvou, no entanto, que esta variante ainda não se difundiu, aconselhando que se monitorize a evolução da estirpe.

Worth emphasising this is at super low numbers right now in a region of Africa that is fairly well sampled, however it very very much should be monitored due to that horrific spike profile (would take a guess that this would be worse antigenically than nearly anything else about)

