Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Vão ser reabertos mais centros de vacinação no País, adiantou o Coronel Carlos Penha Gonçalves, coordenador da task force da inoculação contra a Covid-19. Em entrevista à SIC, o responsável lamentou as imagens de longas filas de espera em locais de vacinação, como em Recardães (Águeda): “É óbvio que não é agradável ter de esperar mais do que o tempo razoável“, afirmou.

O Coronel Penha Gonçalves não especifica quantos mais centros de vacinação vão reabrir, porque essa é uma “avaliação” que está a ser feita neste momento. “Neste momento estamos a reabrir faseadamente, sobretudo nos maiores centros populacionais”, notou, adiantando: “Vamos reabrir mais, estamos a fazer essa avaliação“.

“Nós estamos a acelerar o processo”, garantiu, questionado sobre a razão por que surgem estas filas, em que pessoas idosas ficam várias horas ao frio, à espera, mesmo com marcação. “Na semana passada estávamos a vacinar a um ritmo de 45 mil pessoas por dia. Hoje vacinámos cerca de 90 mil pessoas“, justificou Carlos Penha Gonçalves. “Todo o plano que fizemos está a ser ajustado a esta necessidade de acelerar a vacinação”, atirou.

Agradecendo “a estes 90 mil portugueses que se foram vacinar hoje, porque estão a compreender a necessidade de aumentar a sua proteção para o Inverno”, o responsável diz que está a ser feito “todo o planeamento para aumentar a capacidade e para que alguns destes locais mais pequenos voltem à forma de centros de vacinação que dantes utilizámos, para dar mais conforto a estas pessoas”.