Tem um techie neste Natal para agradar ou quer dar mais tecnologia a alguém? Não faltam opções. Numa altura em que sabemos que um gadget bem escolhido pode ser o escape da realidade ou melhorar o dia-a-dia frente aos computadores, deixamos uma fotogaleria com dez novidades — tudo sugestões que pode comprar em Portugal.

Uma consola, como a Nintendo Switch OLED (ou PS5 ou Xbox Series X ou S, se apanharem uma)

As consolas não são só para miúdos. Mulher, homem, jovem ou idoso, atualmente há videojogos para todos os gostos, feitios e personalidades. Quer jogar sentado no sofá e, rapidamente, levar o jogo em andamento consigo? Então a nova Nintendo Switch OLED, que traz um ecrã melhorado e foi lançado há apenas uns meses, pode ser um presente ideal. “Super Mario”, “The Legend of Zelda” ou “Super Smash Bros.” serão o suficiente para ficar entretido.

Prefere uma consola mais potente e que mostre o melhor que a última geração de jogos tem para dar? Se sim foi a resposta, também sugerimos a PlayStation 5 ou a Xbox Series X ou S. Contudo, como tem acontecido em todo o mundo, é difícil encontrar em stock nas lojas, pelo que pode valer a pena esperar até ao próximo Natal.

Auriculares sem fios, como os LG Tone FP9, AirPods Pro ou Sony WF-1000XM4

Há quatro anos ainda eram novidade, agora estão em todo o lado. Os auriculares sem fios vieram para ficar e praticamente todos os meses há marcas a lançar novas versões. Se anda é dependente dos cabos tradicionais mas quer usar esta tecnologia, os LG Earbuds Tone FP9, lançados este ano, podem ser uma boa opção.

Apesar de o som não se comparar aos melhores do mercado, a possibilidade de ligar, com um cabo, a caixa a um aparelho que não tenha Bluetooth, tornam estes auriculares competitivos (é uma funcionalidade rara). Além disso, em tempos de pandemia, têm também desinfeção ultravioleta para poder ouvir o que quiser mais descansado.

Prefere os melhores do mercado? Aí a resposta não é difícil. Mesmo com muitos modelos a quererem inovar, os Airpods Pro, da Apple, e os Sony WF-1000XM4 — ambos com cancelamento de ruído incomparável –, continuam a ser as opções mais seguras para agradar aos melómanos techies que tenha na sua vida.

Smartphone, como o iPhone 13 ou um dobrável Samsung

O que precisa neste Natal é um telemóvel novo? De Apple a Xiaomi, há de tudo. Porém, vamos sugerir os topo de gama do mercado: o iPhone 13 (versão normal e Pro) e o Samsung Z Fold3. São caros, mas mostram o melhor que o mercado tem atualmente para oferecer.

Os iPhone 13 melhoraram em tudo o que a Apple já tinha oferecido em 2020 com os iPhone 12. De forma resumida, isto significa que manteve as redes 5G e aumentou a velocidade e bateria. Já o Z Fold3 fez o mesmo numa nova categoria de smartphones: os dobráveis. Com dois ecrãs — um exterior e um interior que, literalmente, se desdobra — é dos telemóveis mais apelativos no mercado que pode até substituir um tablet. E sim, também está preparado para o futuro do 5G que está quase a chegar a Portugal após vários anos.

Colunas inteligente Google Home Mini ou Amazon Echo

A pouco e pouco, Portugal lá se vai rendendo ao mercado das colunas inteligentes. O que são? Na prática, transportam assistentes digitais como a Siri ou a Alexa para colunas de som tradicionais. Para já, nenhuma fala português. Porém, mesmo que tenha um inglês, francês, alemão ou espanhol arranhado, vai poder pedir a estes aparelhos para tocarem uma música de que goste, que o acordem ou que o lembrem de algo. E, nesse campeonato, a Google, com o Google Home Mini, e a Amazon, com o Echo de quarta geração (4th), continuam a ser líderes.

Este ano recomendamos o Amazon Echo (th) porque é o primeiro Natal em que pode comprar oficialmente para Portugal um deste aparelhos pela loja espanhola. Antes já funcionavam no país, mas agora é oficial. Já o Google Home Mini, apesar de não estar à venda online, é um produto cada vez mais comum nas prateleiras de lojas de tecnologia em Portugal, pelo que não será difícil encontrar um. Os preços das versões mais baratas são semelhantes e fazem praticamente a mesma coisa. Tem é de escolher, prefere falar com a Google ou com a Amazon?

Câmara GoPro Hero4 (ou Hero9)

Os modelos Hero4 até ao Hero9 Black da GoPro são câmaras de filmar que permitem ir em aventuras até fundo do mar ou até para ficar com uma imagem mais nítida em videochamadas. O mais recente, o Hero9 Black, é considerada dos aparelhos para captar vídeo mais competitivos do mercado — apesar de marcas como a DJI ou a Sony, entre outras, também terem boas opções. Tem gravação 4K, uma bateria duradoura e, dizem os entendidos, é bem resistente.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 4

Atualmente, a Apple, com o Apple Watch Series 7, é quem domina o mercado dos smartwatches. Porém, dois gigantes — a Samsung e a Google — querem destronar a empresa norte-americana. Como? Com o Samsung Galaxy Watch 4. Este é o primeiro relógio inteligente que utiliza o sistema operativo, apelidado de Wear, feito pela Google e a Samsung (a sul-coreana utilizava até aqui o Tyzen). Isto significa que o Galaxy Watch 4 mantém o cursor rotativo — o bezel — para controlar o aparelho com a promessa de continuar atualizado num futuro próximo.

Há dois modelos para pulsos maiores e mais pequenos — de 42,5 e 46,5 mm — mas, com mais ou menos autonomia de bateria, todos fazem o mesmo: permitir que saiba o está a acontecer o seu telemóvel sem a chatice de o tirar do bolso.

Luz selfie ring da uBeesize

Quer saber como é que os influencers ficam tão bem em vídeos? É preciso uma boa dose de personalidade e, para aqueles lives de Instagram ou TikTok, um selfie ring. Este aparelho não é nada mais do que uma auréola luminosa que se põe atrás de uma câmara. No entanto, faz toda a diferença. Mesmo para câmaras com pouca qualidade, a luz homogénea que estas lâmpadas emitem tornam qualquer cara mais bonita — como na televisão.

De todas as sugestões, esta é a que pode ficar mais em conta (há selfie rings que custam cerca de 30 euros, apesar de recomendarmos os da uBeesize, que se situam um pouco acima). Dizem os influencers mais conhecidos que uma boa dose de personalidade faz a diferença, mas digamos que este gadget também ajuda bastante.

Lâmpadas inteligentes Philips Hue

Sabia que pode controlar as lâmpadas de sua casa através de uma app? Para isso, pode comprar tomadas inteligentes ou, se quiser um sistema mais fechados, lâmpadas próprias que tem de conectar ao wi-fi de sua casa. Há várias empresas com produtos assim. Contudo, a que se tem destacado mais neste mercado — e que tem das configurações mais simples e possibilidade de ligar a mais aparelhos inteligentes — é a Philips, com as lâmpadas Hue.

Como acontece com as lâmpadas tradicionais, há tamanho, feitios e cores para todos os gostos. Mesmo que não queira controlar tudo através do smartphone, também pode comprar acessórios para controlar estas luzes com um comando ou até com a voz. Para começar, terá sempre de adquirir uma Hue Bridge (há packs para iniciantes que têm uma incluída). Depois, é só ter ideias como aquelas que aparecem no topo da cabeça como uma lâmpada: há inúmeras opções para customizar a iluminação de sua casa.

Rato para computador Ocean Plastic Mouse

Com fios, sem fios, ergonómicos, com luzes, achatados ou mais volumosos. O mercado de ratos para computadores tem de tudo. De forma a tentar destacar-se, a Microsoft lançou este ano o Ocean Plastic Mouse, um rato que é feito com plástico retirado dos oceanos. Não vai resolver o problema, mas o design oceânico aliado à tecnologia bluetooth — e com uma bateria de até 12 meses de autonomia — fazem deste rato um bom presente para quem anda a pensar trocar ou está farto dos trackpads. Isto por menos de 30 euros.

Teclado sem fios Logitech MX Keys

As mesmas características que utilizámos para descrever os ratos aplicam-se aos teclados. Simplesmente, há para todos os gostos e é difícil escolher só um. Note-se que, pelo simples facto de estarmos condicionados pelo teclado QWERTY português, há muitos modelos que não podemos sequer considerar. Mesmo assim, a Logitech continua a ser das referências nesta área e o MX Keys, que está à venda no país, adapta-se à maioria dos dedos que podem encontrar estas oportunidades.