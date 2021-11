Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, anunciou esta terça-feira a vacinação obrigatória contra a Covid-19 para pessoas acima dos 60 anos. Esta medida tem como objetivo mitigar o possível impacto da nova variante Ómicron na população, antes da época festiva.

A partir de 16 de janeiro, os cidadãos acima dos 60 anos que não se vacinarem vão ser sujeitos a uma multa de 100 euros por cada mês em que não se inoculem, e o dinheiro proveniente desta medida vai ser encaminhado para os hospitais gregos, para ajudar a combater a pandemia, noticia a Bloomberg.

Kyriakos Mitsotakis garantiu que não se trata de “um castigo”, mas sim de uma “taxa de saúde”, e justificou a medida com os números da vacinação no país, comparando-os com os de Portugal: “A taxa de vacinação da Grécia neste grupo etário é de cerca de 83%, enquanto a taxa de Portugal é de 98%”.

O ministro reforçou o peso que os doentes infetados com Covid-19 tinham no sistema de saúde do país: “Especialistas estimam que a importância da vacina numa pessoa de 70 anos é equivalente à vacinação de 34 pessoas mais novas em termos de saúde pública”.

Além disso, a Grécia vai disponibilizar um autoteste gratuito a cada adulto, nos períodos entre 6 e 12 de dezembro e 3 e 7 de janeiro.

Na país, já morreram mais de 18 mil pessoas devido ao novo coronavírus, de um total de 931 mil casos identificados, com uma média de cerca de seis mil novos casos por dia.