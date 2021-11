Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Mercedes ainda não começou a satisfazer o mercado com as versões mais possantes do EQS, o Classe S em versão a bateria, e já está a introduzir a versão mais acessível, a EQS 350, que troca potência e autonomia por um preço 9000€ mais acessível. Mantém as formas e o espaço interior, mas alarga o leque de potenciais clientes.

Em Portugal, continuam a estar apenas disponíveis os EQS 450+, por 121.550€, e 580 4Matic, por 149.299€. O primeiro tem apenas tracção traseira para maximizar a autonomia sacrificando a eficiência, anunciando 210 km/h de velocidade máxima e 6,2 segundos para ir de 0-100 km/h, conseguindo percorrer 741 km em WLTP, graças a montar apenas um motor traseiro e uma bateria com uma capacidade total de 120 kWh e útil de 107,8 kWh.

A segunda versão disponível do EQS no nosso país e a mais possante de momento disponível, é a 580 4Matic, já com dois motores eléctricos, um por eixo, que totalizam 523 cv. A velocidade máxima mantém-se nos 210 km/h, mas a capacidade de aceleração de 0-100 km/h baixa para 4,3 segundos, com a mesma capacidade de bateria a assegurar 668 km de autonomia.

O que a Mercedes agora propõe é o EQS 350, a versão mais acessível da gama, 9000€ mais barata do que o EQS 450+. A nova versão monta uma bateria com menos 17 kWh de capacidade (útil de 90,56 kWh) e o seu único motor montado atrás não excede os 292 cv, o que reduz a rapidez para atingir 100 km/h para 6,6 segundos. A carga da bateria do EQS 350 baixa igualmente, de 22 para 11 kW, em AC, para a potência em DC se ficar pelos 170 kW, em vez dos 200 kW das versões mais possantes.

Na Alemanha, o novo EQS 350 é proposto por 97.806€. Contudo, os consumidores nacionais não devem esperar um valor tão reduzido, uma vez que no mercado alemão o EQS 450+ também é proposto por 106.374€, bem abaixo dos 121.550€ exigidos aos condutores nacionais. E o IVA mais elevado (23% em Portugal contra 19% na Alemanha) não justifica o diferencial de 15 mil euros, uma vez que 4 pontos percentuais representam apenas cerca de 5 mil euros nesta gama de preços.