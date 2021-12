Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Comecei a treinar durante a pandemia e foi um desafio bastante difícil, mas no final compensou.” Foi assim que o chef Hugo Alves reagiu à vitória no concurso Chefe Cozinheiro do Ano, o maior concurso de cozinha profissional em Portugal, que teve a sua final esta terça-feira.

O cozinheiro de 29 anos trabalha no restaurante Pedro Lemos, no Porto, e conquistou o júri com um menu composto por A sopa de nabos (entrada), O bacalhau e a orelheira (peixe), Pica no chão (carne) e O pudim abade de priscos (sobremesa).

“Quero dedicar esta vitória a todos os amigos e colegas que me ajudaram”, acrescentou ainda o vencedor, que definiu a vitória no concurso como “um marco que fica para sempre” na carreira de um chef nacional.

O segundo classificado foi Hugo Rocha, do Restaurante Real by Casa da Calçada. A fechar o pódio está Miguel Silva, do hotel Palace do Bussaco, que ficou em terceiro lugar.