O Presidente da República defende que a não aprovação do Orçamento do Estado para 2022, que provocou a crise política e a convocação de eleições antecipadas, não irá atrapalhar a recuperação da economia portuguesa. Marcelo Rebelo de Sousa sustentou esta posição nas projeções de crescimento divulgadas esta quarta-feira pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) que apontam um crescimento para Portugal de 5,8% no próximo ano.

As declarações do Presidente da República foram feitas na abertura do 46º Congresso da Associação Portuguesa das Agência de Viagens e Turismo que se realiza de 1 a 3 de dezembro em Aveiro e são uma resposta à preocupação manifestada por dirigentes do setor turístico sobre o impacto da crise política numa altura que é crucial para a retoma da economia e da atividade que Marcelo Rebelo de Sousa procurou desdramatizar.

Defendeu que a execução dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência não será travada pela não aprovação do Orçamento para 2022 — um argumento que usou quando avisou os partidos que iria dissolver o Parlamento se não aprovassem o OE — e afirmou que o Orçamento do próximo ano será aprovado até ao final do primeiro semestre. E afirmou que a “governabilidade e a sustentabilidade vão estar presentes na viabilização de um futuro Governo, qualquer que seja, e na viabilização do Orçamento do Estado, qualquer que seja o Executivo que o proponha”, na sequência das legislativas de 30 de janeiro.

Para o Presidente da República, a decisão mais difícil que teve de tomar foi a declaração do estado de emergência. “É mil vezes mais complexo do que dissolver uma assembleia”.

No abertura do congresso anunciado como o do reencontro — depois da interrupção motivada pela pandemia e ainda com muita incerteza sobre o que significa a nova variante para a retoma do setor — o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, disse:

“Sentimo-nos um pouco abandonados pelos políticos”. Ainda mais porque é no momento de regresso que as necessidades de tesouraria serão mais altas e maior o risco para o setor que precisa de continuar a beneficiar das medidas de apoio à retomam pelo menos até abril. “Esperávamos mais dos políticos”, mais capacidade de entendimento e criatividade na construção de soluções e não uma crise política”, destacou Pedro Costa Ferreira.

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros focou-se mais no futuro, mas com uma nota de reflexão vinda do passado. “Temos que ter a noção de que há cerca de 20 anos que o país não cresce” e pediu um um Governo de estabilidade, virado para a economia e empresas, que “pegue na carga fiscal e a reduza, que arrisque e tenha coragem e que faça bom aproveitamento dos fundos da UE. Já Ribau Esteves, o presidente da Câmara de Aveiro, a cidade anfitriã deste congresso, criou duas expressões alusivas a governos minoritários socialistas para manifestar o seu desejo por estabilidade política.

“Que os verbos geringonçar e guterrar não façam parte dos próximos quatro anos”, pediu o autarca eleito pelo PSD/CDS/PPM.