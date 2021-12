Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um barco que levava cerca de 40 estudantes nigerianos virou e provocou a morte de pelo menos 29 das pessoas que estavam a bordo, na terça-feira, no estado de Kano, na Nigéria.

A embarcação que transportava os alunos, na sua maioria menores de idade (alguns com apenas 6 anos), de uma escola islâmica, virou durante a viagem, por volta das 5h30 locais (6h30 em Portugal), de acordo com as autoridades governamentais do país, citadas pela agência Reuters.

Saminu Yusuf Abdullahi, porta-voz dos bombeiros do estado de Kano, anunciou o resgate de sete crianças, que foram encaminhadas para o hospital para tratamento, e disse que foram recuperados 29 cadáveres. Saminu Abdullahi avançou, ainda, que “o barco estava sobrelotado”, o que poderá ter causado o acidente.