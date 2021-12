Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal registou 2.216 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 e 14 mortes com Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde divulgado esta segunda-feira, dia 6 de dezembro.

Analisando a média de casos a sete dias, Portugal tem, atualmente, 3.523 casos diários, próximo do que acontecia a 6 de dezembro de 2020, com uma média de 3.954 casos diários.

No entanto, a comparação da média das mortes é muito distinta. Atualmente, a média a sete dias está nas 17,3 mortes diárias, enquanto que no mesmo dia de 2020 era de 76,6.

Com o aumento dos casos têm-se verificado também um aumento no número de internamentos, mais 37 nas últimas 24 horas, num total de 948 — mais 200 do que no mesmo dia do ano passado com 732 doentes Covid-19 internados.

No entanto, em termos de pessoas internadas nos cuidados intensivos, Portugal tem neste momento 135 doentes — pouco mais de metade do limite crítico das camas ocupadas (255) —, mas a 6 de dezembro de 2020 eram 514 (o dobro do limite crítico).

Mesmo com a descida do índice de transmissibilidade de 1,13 a nível nacional e 1,14 no continente para 1,10 e 1,11, respetivamente, prevê-se que o número de casos continue a aumentar nas próximas semanas, assim como a incidência cumulativa a 14 dias — atualmente, com 410,4 novos casos por 100 mil habitantes em todo o país e 413,9 só no continente

A região Norte é a que apresenta mais novos casos (683), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (662). A região Centro e Algarve também apresentam um número alto de novas infeções: 480 e 218, respetivamente. Nas restantes regiões registaram-se: 106 casos na Madeira, 50 no Alentejo e 17 nos Açores.

Nas últimas 24 horas registaram-se tantos casos entre mulheres como entre homens: 1.107 (dois ainda estão por definir).

A faixa etária com mais casos é a dos 40 aos 49 anos, com 403 casos — mais 19 nas mulheres do que nos homens —, seguida da faixa dos 30 aos 39 anos, com 335 casos.

Na casa dos 20 anos, com 315 casos, há mais 34 casos entre os homens, e entre os 10 e os 20 anos, com 251 casos, os homens têm mais 33 casos. Até aos nove anos registaram-se 307 casos.

O Algarve foi a região que registou mais mortes com Covid-19 (cinco). A região de Lisboa e Vale do Tejo teve quatro mortes, três no Norte e dois no Centro. As regiões autónomas e o Alentejo não registaram mortes as últimas 24 horas.

Dos 14 óbitos registados nas últimas 24 horas, 11 eram homens e três mulheres. Seis homens estavam na casa dos 70 anos e os restantes estavam acima dos 80 anos, tal como as três mulheres.

Esta segunda-feira, a DGS reporta ainda 1.408 pessoas recuperadas da infeção e mais 1.204 contactos em vigilância (num total de 77.283). No total, são 62.157 casos ativos — mais 794 nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia já se registaram 1.169.003 casos de infeção e 18.551 óbitos.