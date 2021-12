Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Artigo em atualização

Há um ambiente tenso em torno do Conselho Nacional depois da exclusão dos críticos das listas de deputados. O líder do PSD/Algarve, Cristóvão Norte — que foi retirado dos lugares cimeiros da lista — travou-se de razões com um outro conselheiro e, segundo relatos de pessoas presentes, terá dito ainda antes da início do Conselho Nacional ao seu interlocutor: “O que me fizeste não se faz nem a um cão“. Questionado pelo Observador, o deputado recusou-se a confirmar o confronto, disse que era um assunto da “esfera pessoal” e que “nada tem a ver com isto”. O ambiente está longe de ser o melhor no Évora Hotel, onde decorre a reunião.

Rui Rio, que optou por fazer declarações num outro hotel Évora, já tinha admitido que esta noite iam existir “pessoas descontentes” com as listas de deputados à Assembleia da República. O presidente do PSD desvalorizou, no entanto, as divergências que possam ocorrer no órgão máximo entre congressos. O líder do PSD diz que também outras “contentes” com as escolhas, tanto na reunião como em casa. Rui Rio diz que existem “diversas etnias nas listas”.

O presidente do PSD, na sua leitura pessoal, diz que “não há limpeza étnica” e que há até “diversas etnias presentes nas listas”, naquilo que considera uma composição “multicultural”. Quanto aos afastamentos, Rui Rio diz que são apenas “algumas clarificações.” O líder social-democrata descreve ainda o processo como “bastante pacífico” e que as listas dão “sinais de unidade, mas também de renovação”.

Sobre a coligação com o CDS — que a sua direção rejeitou esta tarde em reunião da comissão política nacional — Rui Rio explicou que não tem “nada contra o CDS e o PPM” e que até do interesse do PSD “que o CDS tenha um bom resultado, mas a maioria da comissão política “considera mais vantajoso para o PSD, nestas eleições em concreto, ir sozinho, porque consegue melhores resultados”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Rangel diz que “não é claro” que haja unidade

Paulo Rangel também já chegou ao Conselho Nacional e disse à chegada à reunião que “gostava muito que houvesse sinais no sentido de unidade”, que até agora não se verificaram. “Sinceramente, pelo que se viu nos cabeças de lista, isso não é claro, pelo contrário”, acrescentou. O eurodeputado manifestou-se ainda expectante: “Veremos depois como vai ser as listas, mas espero que haja alguns sinais porque acho que era importante.”

Já é também conhecida a lista de Lisboa com o secretário-geral José Silvano a ir em segundo, a vice-presidente Isabel Meireles em terceiro, o presidente do Joaquim Miranda Sarmento em quarto e Duarte Pacheco, líder da distrital de Lisboa Área Oeste em quinto. Veja aqui a lista completa do círculo da distrital. Em 2019, o PSD elegeu até ao 12º lugar.

1 Ricardo leite

2 José Silvano

3 Isabel Meireles

4 Joaquim Miranda sarmento

5 Duarte Pacheco

6 Paula Reis

7 Lina Lopes

8 Pedro Roque

9 Joana Barata Lopes

10 Alexandre Poço

11 António Proa

12 Maria Emília Apolinário

13 Alexandre Simões

14 João Dias Coelho

15 Filipa Guimarães

16 Américo Vitorino

17 Rodrigo Gonçalves

Congresso passa para Santa Maria da Feira

A secretaria-geral do PSD apresentou uma proposta, já aprovada pelo Conselho Nacional, para que o Congresso seja alterado da FIL em Lisboa para o Europarque, em Santa Maria da Feira. A justificação da mudança são “razões sanitárias” e também “razões financeiras”.