Entre o peru e o bacalhau, a preocupação do Instituto de Implantologia incide na doçaria que as crianças consomem durante a época natalícia. Dentistas alertam para os riscos de ingerir demasiados doces, em particular na possibilidade de aparecimento de cáries dentárias.

Em comunicado enviado às redações, o instituto dá dicas de como detetá-las. Explica que na fase inicial de desenvolvimento, a lesão da cárie pode apresentar-se como uma mancha branca na superfície do esmalte e, se não for tratada atempadamente, irá evoluir para uma cavidade, cujo aspeto poderá ser mais escurecido e de coloração amarela ou acastanhada. À medida que a lesão progride, dor e sensibilidade dentária começam a surgir com mais intensidade.

Entre os conselhos, recomenda-se aos pais que privilegiem o consumo de chocolate após o almoço e nunca à noite e que tentem evitar “petiscar” doces da época ao longo do dia. Os pais podem também aproveitar o período de pausa letiva para ensinar as crianças a utilizar fio dentário e torná-lo num hábito à noite antes da escovagem. Ouras recomendações passam por escovar os dentes pelo menos três vezes por dia e marcar consulta regular num médico dentista.