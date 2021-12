O mapa atualizado esta quinta-feira pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, sigla em inglês) mostra que Portugal continental se mantém no vermelho, na segunda categoria mais grave. Em contrapartida, a Madeira entrou no vermelho escuro, no parâmetro de risco mais elevado, enquanto os Açores passaram a laranja.

Na Europa, o panorama continua idêntico ao das últimas semanas: o continente está pintado a vermelho escuro, principalmente no centro: todas as regiões de países como a Áustria, a Hungria, a Eslováquia ou a Polónia estão em risco extremo. Adicionalmente, países como a Grécia, a Dinamarca, a Irlanda ou a Letónia estão também no indicador mais elevado.

