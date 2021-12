Para ecopontos de diferentes cores, materiais distintos: plástico e alumínio no amarelo, papel e cartão no azul e vidro no verde. Simples, correto? Mas quantas vezes deu por si confuso a pensar para que ecoponto vai um envelope feito com mais do que um material? O mesmo se aplica a outros itens comuns do dia a dia: uma caixa de pizza com gordura, uma garrafa de óleo com vestígios e até um prato partido.

A reciclagem é um hábito fundamental para um mundo mais sustentável. Basta pensar na quantidade de resíduos que diariamente são utilizados, nos recursos que são gastos para produzi-los. Muitas das embalagens, frascos, garrafas que utilizamos no nosso dia-a-dia podem ganhar uma segunda (ou terceira, ou quarta) vida, caso sejam colocados no ecoponto certo. Este hábito ajuda a amenizar o impacto no Planeta, por vários motivos: permite economizar energia, reduzir o impacto dos resíduos e poupar nas matérias-primas.

Mas há que conhecer as regras. Separar o lixo corretamente é fundamental, uma vez que há erros que podem pôr em risco o processo de reciclagem, pela contaminação.

Foi a pensar em tudo isto — no impacto positivo de uma reciclagem bem feita — que a Câmara Municipal de Cascais lançou, com o apoio da Sociedade Ponto Verde, a iniciativa “De Casa para o Ecoponto”: uma ação que consiste na distribuição de 10 500 conjuntos de sacos de separação de resíduos, que contêm três ecobags envolvidos num estojo de cartão, com toda a informação necessária para uma correta separação dos materiais. Neste conjunto, os habitantes de Cascais têm acesso a um guia destacável com os materiais que devem ser colocados em cada um dos ecopontos, de forma a que se evite a contaminação da reciclagem.

Mas, para que termine este artigo esclarecido, deixamos também aqui as principais regras que deve seguir.

O que devemos e não devemos colocar no ecoponto

No tema da reciclagem, há vários mitos a desvendar. Sabia que uma caixa de pizza com gordura ou um guardanapo sujo é capaz de pôr em causa todo o processo de reciclagem? Ou que não há problema em colocar uma garrafa de óleo com vestígios de gordura no ecoponto amarelo? Mas vamos por partes.

Comecemos pelo vidro. No que respeita ao ecoponto verde, pode ter algumas surpresas: sabia que pratos e tigelas de cerâmica, copos de vidro, assim como lâmpadas e vidros partidos, não devem ser aqui colocados? É isso mesmo. Memorize: para o caixote verde, apenas devem ir garrafas, boiões, e frascos

No que toca ao plástico e ao alumínio, já desvendamos o maior mistério. É isso mesmo: pode colocar no ecoponto amarelo latas, garrafas e embalagens com vestígios de gordura, porque os processos de reciclagem destes materiais incluem a lavagem, desfragmentação e exclusão de contaminantes sempre que possível.

Além disso, é também para aqui que devem ir os pacotes de bebida, denominados de ECAL (Embalagens de Cartão para Alimentos Líquidos: feitos de várias matérias (plástico, alumínio e cartão), depois de introduzidos neste contentor, são depois recolhidos, seguindo para uma linha de triagem que separa os diferentes tipos de materiais.

Em suma, no ecoponto amarelo, pode colocar latas de bebidas e de conservas, pacotes de leite e de sumos embalagens de iogurtes, pacotes de manteiga, arroz e massa, folhas de alumínio, garrafas de plástico, sacos e invólucros de plástico e até esferovite). E o que é que não pode, afinal, colocar? Papel e cartão, pilhas, eletrodomésticos

Por último, temos o ecoponto azul. Para uma correta reciclagem, sem risco de contaminação, é fundamental que esteja atento: tudo o que tiver vestígios de gordura deve ficar de fora, assim como papel absorvente, o papel vegetal, os autocolantes, o papel de alumínio, papel plastificado e tudo o que tenha vestígios químicos — assim como as fraldas. O que é que pode ser, então, aqui colocado? Embalagens de cartão e papel, revistas, jornais e papel de escrita e impressão.

Lembre-se: reciclar é um hábito fundamental para assegurar a preservação do meio ambiente e, por consequência, da sociedade. Mas é preciso saber como fazer. Guarde este artigo e utilize-o como guia. O Planeta agradece.