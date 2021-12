Odemira. Sete militares da GNR suspeitos de torturar e humilhar migrantes "com satisfação e desprezo"

Sete militares da GNR do posto de Odemira são suspeitos de torturar, humilhar e proferir insultos racistas a migrantes oriundos do Bangladesh e do Nepal. Um terá sido obrigado a inalar gás pimenta.