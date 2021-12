Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O PSD está a aproximar-se cada vez mais do PS, encurtando a distância para 5,3 pontos percentuais (tinham 6,1 na anterior sondagem). De acordo com o último barómetro da Pitagórica divulgada esta sexta-feira pela CNN Portugal, os socialistas, que estão cada vez mais longe da maioria absoluta, totalizam 37% das intenções de voto, enquanto os sociais-democratas conseguem 31,7%.

A grande surpresa deste barómetro, que tem em consideração a distribuição de indecisos, é a Iniciativa Liberal. O partido liderado por João Cotrim de Figueiredo reúne 5,9% das intenções de voto, empatando com a CDU. A terceira força política mais votada continua a ser o Chega, que consegue 6,3%, um resultado ligeiramente inferior àquele que tem sido apontado nas últimas sondagens.

Por seu turno, o BE torna-se sexta força política mais votada, não indo além dos 4,9%. Segue-se o PAN, que regista 3% dos votos e sobe face às últimas sondagens. Já o CDS fica com 1% dos votos.

Na globalidade, os maiores partidos da esquerda (PS, BE e CDU) ficam-se pelos 47,8%, não atingindo a maioria. Para isso, precisava do apoio do PAN — os quatros partidos conseguiam, juntos, 50,8%. Por sua vez, os partidos à direita (PSD, IL, Chega e CDS) totalizam 44,9% das intenções de voto.

O barómetro da Pitagórica mostra ainda que 46% dos inquiridos considera que António Costa deve ser substituído enquanto primeiro-ministro, contra 45% que diz que deve ser reeleito. A maior parte dos eleitores de esquerda, à exceção daqueles que votam no PS, querem que Costa seja substituído, mas ainda há 43% dos eleitores da CDU e 40% do BE que querem que o atual primeiro-ministro continue no cargo.

Em contrapartida, 80% do eleitorado social-democrata quer que Costa seja substituído, enquanto há mesmo 14% de eleitores socialistas que querem um novo primeiro-ministro.

84% dos inquiridos diz que Cabrita agiu mal

O barómetro revela que a grande maioria dos portugueses considera que Eduardo Cabrita agiu mal desde o acidente até à demissão. Apenas 1% diz que o desempenho do ex-ministro da Administração Interna foi bom.

Além disso, metade dos inquiridos acredita que a demissão de Cabrita se deveu a António Costa, enquanto 15% diz que tal foi uma decisão tomada pelo ex-ministro. A maioria (72%) considera ainda que o ex-MAI deve ser julgado.