O agendamento para a concessão de Autorização de Residência para Atividade de Investimento (ARI), mais conhecida por vistos gold, vai passar a ser feito por ordem cronológica, anunciou esta sexta-feira o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

A nova metodologia para as marcações vai contar com “notificação aos cidadãos e/ou seus representantes”, segundo um comunicado do SEF.

À semelhança do realizado para as manifestações de interesse no Portal SAPA (Sistema Automático de Pré-Agendamento), o SEF começou a contactar os cidadãos com agendamentos para concessão ARI por ordem cronológica de data de pagamento da taxa de análise e respetiva situação de candidatura aceite, até ao primeiro trimestre de 2020, permitindo, assim, a disponibilização de um agendamento para todos os investidores de uma forma mais transparente, equilibrada e justa”, refere a nota.

O programa ARI cumpriu em outubro nove anos de existência, mês em que ultrapassou os 6.000 milhões de euros captados através deste instrumento, de acordo com dados do SEF.