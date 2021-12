Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O multimilionário russo e dono do Chelsea, Roman Abramovich, é cidadão português desde abril, segundo o Público. O empresário naturalizou-se ao abrigo da Lei da Nacionalidade que possibilita a obtenção de cidadania a quem descende da antiga comunidade sefardita — para isso, as suas ascendências sefarditas foram comprovadas pela Comissão de Certificação do Sefardismo da comunidade judaica portuguesa, da qual é parceiro desde há uns anos.

A certificação, de acordo com o jornal, deu entrada na Conservatória dos Registos Centrais, em Lisboa, e no Ministério da Justiça em outubro de 2020 — ficou concluída em abril deste ano. São poucas as fontes face aos antepassados do empresário, à exceção da página da Wikipédia que lhe é dedicada, versão em português e em inglês, que foi recentemente editada por Hugo Miguel Vaz, arqueólogo, museólogo e membro da Comunidade Judaica do Porto (CJP) e Curador do Museu do Holocausto do Porto, do qual Abramovich é um dos principais patrocinadores (a ligação deste à CJP tem-se estreitado nos últimos tempos).

As páginas da Wikipédia são a única fonte sobre as origens da família do multimilionário nos arquivos da Biblioteca Virtual Judaica, sendo que o perfil em questão foi editado 18 vezes por Hugo Miguel Vaz entre 8 de junho e 25 de novembro.

Em maio de 2018 era notícia que o multimilionário estava no Reino Unido com um visto de trabalho — não se sabia, então, quando é que as autoridades britânicas iam emitir um novo documento. À data, o The Guardian afirmava que o processo estava a demorar mais do que o habitual, podendo tratar-se de uma retaliação após Sergei Skripal, agente duplo russo radicado em Londres, ter sido assassinado. O visto para permanecer no Reino Unido não chegou a ser renovado.

Em maio desse mesmo ano, Israel concedeu-lhe nacionalidade. Mas, como chegou a escrever o Observador, o novo passaporte apenas permitia que Abramovich permanecesse no Reino Unido com o estatuto de visitante, e por um período máximo de seis meses, tal como confirmou um porta-voz de Theresa May, então primeira-ministra britânica: “Os cidadãos israelitas têm que obter um visto se quiserem viver, trabalhar ou estudar no Reino Unido”.