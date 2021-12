Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Agência Europeia do Medicamento (AEM) aprovou esta segunda-feira a comercialização da nova vacina Nuvaxovid, do fabricante Novavax, para pessoas com mais de 18 anos.

Esta é a quinta vacina recomendada na União Europeia (UE) para prevenir a Covid-19. É uma vacina baseada em proteínas. Juntamente com as restantes vacinadas aprovadas, vai “ajudar as campanhas de vacinação dos estados-membros da UE durante esta fase crucial da pandemia”, pode ler-se no comunicado da AEM.

O regulador europeu concluiu que o consenso em torno dos dados obtidos é robusto e responde às exigências da UE em termos de eficácia, segurança e qualidade.

Dois ensaios clínicos revelaram que a Nuvaxovid é eficaz a prevenir a Covid-19 em pessoas com mais de 18 anos. Os estudos envolveram um total de 45 mil pessoas.

No primeiro estudo, realizado no México e Estados Unidos, verificou-se uma redução de 90,4% no número de casos sintomáticos de Covid-19, sete dias após a segunda dose.

O segundo estudo, realizado no Reino Unido, mostrou uma redução semelhante no número de casos sintomáticos: 89,7%.

Juntos, os resultados dos dois estudos colocam a eficácia desta vacina em 90%. Na altura em que a vacina foi testada as variantes mais comuns eram a Alpha e a Beta. Os dados são muito limitados no que diz respeito a outras variantes, incluindo a Ómicron.

Os efeitos secundários observados após a administração da Nuvaxovid foram normalmente ligeiros ou moderados, e desapareceram ao fim de dois dias da vacinação. Os mais comuns foram dor no local na injeção, cansaço, dores musculares, dores de cabeça, mal estar geral, dores nas articulações, náusea ou vómitos, descreve a AEM.