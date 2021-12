Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Será a 31 de Janeiro que a Skoda vai dar a conhecer o Enyaq Coupé, a interpretação checa do ID.5 e do Q4 e-tron Sportback, propostos respectivamente pela Volkswagen e Audi.

O anúncio com a data de revelação vem acompanhado de um vídeo, em jeito de teaser, onde o fabricante de Mladá Boleslav oferece um primeiro vislumbre da silhueta do seu novo SUV eléctrico, realçando, como seria de esperar, a inclinação do tejadilho a partir do pilar B rumo à traseira, onde acaba por se “fundir” com o portão da bagageira.

Em evidência está igualmente o jogo de luzes proporcionado pela grelha dianteira iluminada por 131 LED, opção que já conhecemos do Enyaq “convencional”. Repete-se assim a “crystal face”, como a Skoda lhe chama, solução que ultrapassa o mero foro estético, na medida em que as 18 tiras pelas quais se distribuem os LED assumem diferentes funções. Por exemplo, ao trancar e ao destrancar as portas exibe uma animação específica, do mesmo modo que em andamento, com os médios ligados, a grelha também ilumina a estrada. Segundo o fabricante checo, o resultado é “um visual fascinante”, mas convém ter presente que esta solução está disponível no Enyaq 80 como opcional inserido no Pack Light & View Plus, que custa 2075€ no configurador da Skoda em Portugal.

A marca destaca ainda “a excelente aerodinâmica”, anunciando um Cx de 0,234, que diz ser “o melhor valor da sua categoria”. E assim será, atendendo a que o Volkswagen ID.5 anuncia 0,26 e o Audi Q4 e-tron Sportback 0,27. O Ford Mustang Mach-E e o Tesla Model Y, rivais naturais do trio germânico, não anunciam o respectivo coeficiente aerodinâmico.

Resta aguardar pelo final do próximo mês, ou pela indicação de mais pormenores nos teasers que potencialmente serão lançados, para ficarmos a conhecer que surpresas nos reserva o novo Enyaq Coupé. O “convencional” tem sido uma agradável surpresa para a marca, conseguindo até impôr-se no feudo na VW, com vendas acima do ID.4 na Alemanha.