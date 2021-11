Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em Outubro, foram comercializados 54.294 veículos novos com baterias recarregáveis, sejam eles 100% eléctricos ou híbridos plug-in, no mercado alemão. Isto permitiu-lhes atingir uma percentagem de 30,4% do mercado total, num país em que a venda de automóveis cai pelo 4º mês consecutivo.

Apesar de a Alemanha figurar entre os países com programas robustos para fomentar a aquisição de modelos com mecânicas híbridas plug-in (PHEV), ainda que os obrigue a oferecer cada vez mais autonomia em modo eléctrico, a realidade é que enquanto as vendas dos 100% eléctricos (BEV) em Outubro aumentaram 32%, os PHEV atraíram menos 5% de clientes, face ao período homólogo de 2020.

Esta predominância dos BEV sobre os PHEV é uma tendência recente, pois se considerarmos o acumulado das vendas nos primeiros 10 meses do ano, a realidade muda por completo. Aí a procura está ainda muito equilibrada, com os BEV a comercializarem 267 mil veículos, ligeiramente acima dos 264 mil dos PHEV.

De Janeiro a Outubro, o eléctrico que mais atraiu os alemães foi o americano Tesla Model 3, que conquistou 25.341 unidades, ultrapassando o VW ID.3 (23.684), VW e-up! (22.997), Renault Zoe (15.965), Hyundai Kauai Electric (14.688), com o Smart Fortwo EQ a surgir como o 6º mais vendido, com 13.953 veículos. O mais curioso é o facto de a Skoda ter conseguido vender mais SUV eléctricos do que a VW, embora o Enyaq iV, que angariou 10.461 novos clientes (1790 em Outubro), tenha surgido depois do VW ID.4, que vendeu 10.233 unidades, dos quais 1022 no passado mês.