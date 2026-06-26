O Peaq é o mais recente veículo eléctrico da Skoda a chegar ao mercado, assumindo-se como o primeiro modelo da marca checa com um comprimento superior a 4,8 metros e uma distância entre eixos de quase 3 metros. A bitola generosa permite-lhe oferecer um habitáculo para cinco ou sete ocupantes, apontando armas a modelos como o Kia EV9.

Com 4,87 metros de comprimento, o Peaq vai propor versões com menos potência (204 cv) e bateria de 63 kWh (59 kWh úteis), ou com acumulador maior (91 kWh brutos, 86 kWh úteis) e um motor com 286 cv. Para os clientes que necessitam de uma versão ainda mais potente e mais à vontade em todo-o-terreno, a Skoda oferece ainda um Peaq com a bateria maior e um motor eléctrico adicional no eixo dianteiro que reforça a potência da unidade com 286 cv instalada no eixo posterior, totalizando assim 299 cv e assegurando tracção integral.

Peaq 60 é o mais acessível

Com o Peaq 90 a assumir-se como a versão mais potente e mais dispendiosa deste novo topo de gama da Skoda, é o Peaq 60 que desempenha o papel de versão menos potente e mais acessível. Este construtor do Grupo VW monta na versão menos possante um motor com 204 cv no eixo traseiro, alimentado por uma bateria com 63 kWh de capacidade bruta (59 kWh úteis), o que lhe permite anunciar 8,4 segundos de 0-100 km/h e 459 km de autonomia. Trata-se de valores que são interessantes para um SUV volumoso (e espaçoso) com 4,874 m de comprimento e um peso de 2125 kg.

Os pormenores técnicos do novo Skoda Peaq 4 fotos

O Peaq 60 anuncia um Cx de 0,249, também ele surpreendente para o tipo de veículo, a que alia uma velocidade limitada a 160 km/h, para conservar energia, mas mais apelativa é a sua capacidade de carregar a 165 kW em corrente contínua (DC) e 11 kW em corrente alternada (AC). São valores que, não sendo os melhores do segmento, são aceitáveis para muitos clientes, permitindo recarregar o acumulador de 10 a 80% em 24 minutos.

Peaq 90 com um motor e maior bateria é a melhor proposta

Para o Peaq 90 a Skoda reservou o que de melhor a plataforma MEB tem para oferecer. Nas versões mais simples a marca checa monta um motor atrás com 286 cv, enquanto a versão mais potente mantém este motor no eixo traseiro, que reforça com outro menos possante no eixo dianteiro para que, uma vez modulados, não ultrapassem 299 cv. Isto assegura, sobretudo, a desejada tracção integral, visando os clientes que querem mais potência ou pretendem aventurar-se pelo fora de estrada, sobre neve, gelo ou lama.

A alimentar a maior potência e o incrementado número de unidades motrizes está uma bateria mais generosa, com 91 kWh de capacidade bruta e 86 kWh úteis. Capaz de recarregar a 200 kW em DC e 11 kW em AC, esta bateria consegue ir de 10 a 80% em 26 minutos, ou seja, apesar de exibir uma capacidade 45,7% superior, necessita apenas de mais 2 minutos para atingir os mesmos 80% de carga por aceitar energia a uma potência 21,2% superior.

Com espaço a bordo para cinco ou sete adultos, consoante a versão, o Peaq é espaçoso e oferece requintes pouco habituais 6 fotos

Com a bateria maior a empurrar para cima o peso do SUV, atingindo nesta versão 2342 kg (mais 217 kg face ao Peaq 60), o topo de gama da Skoda com apenas um motor é capaz de alcançar 180 km/h e passa pelos 100 km/h ao fim de somente 7,1 segundos. Mas é altamente provável que a característica que mais atraia clientes, além de disponibilizar cinco ou sete bancos no seu interior, seja o incremento da autonomia, que nesta versão é de 646 km.

Dois motores e mais potência: Peaq 90x é o 4×4 da família

A versão mais possante do Peaq é a 90x, com o “X” a ser sinónimo na marca de tracção 4×4, o que consegue ao montar dois motores, um em cada eixo. O incremento de 4,5% na potência é diminuto mas, em determinadas condições de piso e de aderência, as quatro rodas motrizes podem fazer toda a diferença. E estas notam-se até em asfalto seco, pois se o Peaq 90x está auto-limitado a 180 km/h, a tracção integral assegura que chega aos 100 km/h em somente 6,8 segundos (em vez de 7,1 da versão com apenas um motor e menos 13 cv).

A bagageira do Peaq possui 935 litros com duas filas de assentos, valor que desce para 299 litros na versão de sete lugares. A "frunk", lá à frente, disponibiliza mais 37 litros para arrumar cabos 3 fotos

Com o segundo motor a fornecer um pouco mais de potência — e dizemos “pouco” porque o motor à frente só funciona quando é necessário mais potência ou quando surgem dificuldades na tracção —, o Peaq 90x anuncia 605 km entre visitas ao posto de carregamento, 41 km menos do que a versão com a mesma bateria e apenas um motor. O que não é irrelevante é o facto de o 90x pesar 2415 kg, isto é, cerca de 73 kg a mais do que o Peaq 90 com tracção atrás.

A Skoda deverá abrir as encomendas para o Peaq na Europa a partir de Setembro, estando previsto que as entregas a clientes comecem no início de 2027. Os preços a praticar em Portugal pelas diferentes versões deste SUV ainda não foram anunciados, porém já foi avançado que, em alguns países europeus, o Peaq mais acessível arrancará nos 55.000€, obviamente com a bateria com 59 kWh de capacidade útil e 459 km de autonomia.