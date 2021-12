Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Para efeitos de viagens entre países da UE, a Comissão Europeia aprovou esta terça-feira um prazo de nove meses de validade para os certificados de vacinação contra a Covid-19.

O prazo aplica-se à população elegível para doses de reforço, que tem assim de receber uma nova dose de vacinas nos nove meses seguintes ao ciclo anterior.

A população elegível para doses de reforço que quiser viajar entre países da União Europeia precisará assim de um certificado válido de vacinação que esteja no prazo de validade de nove meses, mais exatamente de 270 dias.

“Um período de validade da vacinação claro e uniforme irá garantir que as medidas relativas às viagens continuarão a ser concertadas, como pedido pelo Conselho Europeu na sua última reunião a 16 de dezembro”, lê-se em comunicado publicado no site da Comissão Europeia.

As novas regras para viagens dentro da UE harmonizam as diferentes regras adotadas por Estados-membro”, nota a Comissão Europeia.

A Comissão Europeia explica ainda que o prazo encontrado leva em conta as recomendações do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças, que sugere que as doses de reforço devem ser administradas até seis meses depois do ciclo de vacinação anterior. “O certificado ficará válido por um período de três meses adicionais, para além desses seis, para garantir que os programas nacionais de vacinação [de cada Estado-membro] se possam ajustar e para que todos os cidadãos elegíveis tenham acesso às doses de reforço”.

As novas regras vão essencialmente “garantir que as restrições se baseiam nos dados científicos mais atualizados e rigorosos e em critérios objetivos”, lê-se ainda.