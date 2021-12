Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, espera obter para os socialistas uma maioria absoluta nas próximas eleições legislativas, agendadas para o dia 30 de janeiro.

Numa entrevista à CNN Portugal, que será transmitida na noite desta segunda-feira, mas da qual já é conhecido um excerto, o primeiro-ministro foi pressionado a traçar um objetivo eleitoral concreto para o partido, algo que tem procurado contornar nas últimas semanas.

“O que eu acho que é fundamental para o futuro do país, já que me pergunta, é que haja uma estabilidade para um governo para quatro anos”, começou por dizer Costa, sem especificar o que significa essa estabilidade.

Questionado sobre se isso significa uma maioria absoluta, António Costa não se comprometeu com o conceito e referiu apenas que queria uma “maioria” (o que, em rigor, deve ser interpretado como ser o partido que reúne o maior número de votos). Uma maioria absoluta, em contraste, é mais do que isso: é uma votação que confere ao partido pelo menos 116 deputados, de acordo com o método de Hondt.

“É preciso que o PS tenha uma maioria que lhe permita governar quatro anos”, insistiu. Questionado sobre se a expressão “maioria absoluta” queima ao ponto de a evitar pronunciar, Costa respondeu: “Não é uma questão de queimar, a maioria é maioria. O que é que é maioria? É metade mais um. É isso.”

Nas últimas eleições legislativas, realizadas em 2019, o PS obteve uma maioria (36,34% dos votos, que lhe permitiram eleger 108 deputados, formando o maior grupo parlamentar da Assembleia da República), mas não uma maioria absoluta (os restantes partidos, juntos, tinham mais peso do que o PS).

Após seis anos a governar com o apoio parlamentar do Bloco de Esquerda, PCP e Verdes, o PS quer agora reunir força eleitoral suficiente para governar sozinho na próxima legislatura — precisando para isso da maioria absoluta que António Costa traça, agora, claramente como objetivo.