Mais de 8 milhões de portugueses em concelhos com risco "Extremamente Elevado" de disseminação da Covid-19

Portugal chega ao último dia de 2021 com a esmagadora maioria da população sob risco “Extremamente Elevado” de difusão do coronavírus responsável pela Covid-19, de acordo com a informação semanal sobre a incidência da infeção no território português divulgada esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde.

Segundo o mapa atualizado pela DGS, há atualmente 142 concelhos do país abrangidos pela categoria de risco “Extremamente Elevado”. Apesar de representarem menos de metade dos concelhos nacionais, estas municípios (essencialmente concentrados no litoral em torno das áreas metropolitanas) abrangem quase 8,1 milhões de portugueses.

Há, depois, 103 concelhos sob risco “Muito Elevado”, abrangendo cerca de 1,5 milhões de pessoas. Nas categorias de risco mais baixas ficam apenas cerca de três dezenas de concelhos, abrangendo menos de meio milhão de portugueses. Pode ver no mapa abaixo como está a incidência da Covid-19 no território português, clicando nos concelhos para ver os dados.

A categoria de risco “Extremamente Elevado” corresponde a uma incidência cumulativa a 14 dias superior a 960. Ou seja, significa que, nesse concelho, nos últimos 14 dias se registaram mais de 960 casos positivos por cada 100 mil habitantes. O risco “Muito Elevado” corresponde a uma incidência entre os 480 e os 960.