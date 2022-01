A câmara baixa do parlamento sul-africano foi destruída pelo incêndio que deflagrou este domingo nos edifícios históricos do poder legislativo do país, localizados na Cidade do Cabo, confirmaram esta segunda-feira fontes oficiais sul-africanas.

“Podemos confirmar que uma das maiores perdas no incêndio é a queima completa da câmara da Assembleia Nacional”, câmara baixa do parlamento, informou Amos Masondo, presidente do Conselho Nacional das Províncias (Senado Sul-Africano), numa conferência de imprensa.

Uma equipa de uma dezena de bombeiros estava esta segunda-feira à tarde ainda dentro das instalações a fazer o rescaldo do incêndio, segundo o presidente da Assembleia Nacional, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, na mesma conferência de imprensa.

Para além do hemiciclo onde decorriam as sessões parlamentares dos deputados sul-africanos, numerosos escritórios e parte do edifício que albergava a antiga Assembleia Nacional foram também consumidos pelo fogo.

A temperatura no interior dos edifícios é ainda de cerca de 100 graus centígrados, segundo a ministra das Infraestruturas, Patricia de Lille, pelo que a extensão real dos danos ainda está por avaliar.

As equipas de engenheiros e especialistas destacados para o local esperam ter um relatório preliminar sobre as circunstâncias do incêndio até à próxima sexta-feira, segundo Lille.

Uma pessoa foi, entretanto, detida por suspeitas de ligação à origem do incêndio. Trata-se de um homem de 49 anos, que foi visto pelos serviços de segurança dentro do edifício do parlamento e apanhado com artigos roubados, informaram as forças de segurança numa declaração no domingo à noite.

O suspeito detido comparecerá perante um juiz esta terça-feira e enfrenta acusações de arrombamento, roubo e fogo posto num local de importância nacional.

Segundo a imprensa local, o suspeito terá tido acesso aos edifícios através de uma janela.

Sobre esta detenção, Mapisa-Nqakula explicou que o relatório da polícia sobre a detenção ainda não está disponível, mas sublinhou que o incêndio constituiu um “ataque” deliberado ao parlamento, e assume-se como uma “ameaça” à democracia da África do Sul.

As autoridades sul-africanas acreditam que o incêndio começou no edifício mais antigo do complexo da Assembleia Nacional (a “Velha Assembleia”), concluído em 1884, e depois alastrou-se à ala mais recente, que alberga a atual câmara baixa e os seus gabinetes.

As equipas de emergência foram notificadas do incêndio por volta das 06h00 horas locais (04h00 TMG, hora de Lisboa) de domingo.

Estão igualmente em curso investigações sobre, por exemplo, por que razão os sensores de incêndio foram lentos a responder, segundo Patricia de Lille, em declarações no domingo.

Os aspersores anti-incêndio também não funcionaram porque, alegadamente, a válvula de água que alimentava o sistema estava fechada.

De Lille confirmou esta segunda-feira que as câmaras de segurança estavam a funcionar nas primeiras horas do incidente e que a polícia está a monitorizá-las.

Este é o segundo incêndio neste edifício em menos de um ano. Em março de 2021, um outro incêndio deu origem a um relatório que concluiu com a necessidade de melhorar as medidas de segurança do edifício, consideradas inadequadas.