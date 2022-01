Um incêndio atingiu este domingo o parlamento da África do Sul, mas não há feridos a registar nem são conhecidas as causas. Dezenas de bombeiros estão no local a tentar combater as chamas.

O incêndio deflagrou por volta das 03h30 TMG (mesma hora em Lisboa), no terceiro andar do edifício. A meio da manhã, segundo a Reuters, o fumo ainda era visível num dos edifícios que compõem o parlamento na Cidade do Cabo.

Emerging: Video shows fire burning on campus of Houses of Parliament of South Africa in Cape Town pic.twitter.com/RNHVNkMOGW — Factal News (@factal) January 2, 2022

Em comunicado, o parlamento já informou que o fogo está controlado na Ala Velha (Old Wing). “Os bombeiros estão neste momento a tentar controlar o fogo na Ala Nova (New Wing), que afetou a Câmara da Assembleia Nacional”, lia-se no comunicado divulgado esta manhã.

PARLIAMENT CONFIRMS FIRE BREAKOUT AT THE PRECINCT pic.twitter.com/eQ7KovPwsL — Parliament of RSA (@ParliamentofRSA) January 2, 2022

Não há, pelo menos para já, relatos de feridos. A causa do fogo ainda é desconhecida.

BREAKING: A major fire has broken out in South Africa's Parliament in Cape Town, where firefighters have been battling the blaze this morning. Read more here: https://t.co/zQFPo53KtJ pic.twitter.com/Ei8KguICsl — Sky News (@SkyNews) January 2, 2022

Jean-Pierre Smith, da equipa do presidente da câmara da cidade, disse que os bombeiros detetaram rachas na parede, tendo o telhado de uma das áreas desabado. A Reuters adianta que cerca de 60 bombeiros e 12 veículos estão no local a tentar combater as chamas.