Uma sul coreano atravessou a fronteira e passou para a Coreia do Norte, num raro movimento que foi confirmado por um militar da Coreia do Sul, noticia o The Guardian.

Atravessar a fronteira é ilegal na Coreia do Sul e as forças militares detetaram uma pessoa no lado oriental da zona desmilitarizada na fronteira entre os dois países na noite de sábado, o que levou a uma operação de busca. No domingo, chefes das forças militares confirmaram que alguém atravessou a fronteira pelas 22h40, passando assim para a Coreia do Norte. Sem conseguirem provar se a pessoa em questão está viva ou não, enviaram ao país vizinho um pedido de proteção.

A Coreia do Norte fechou as suas fronteiras em 2020, como uma das rígidas medidas de proteção em relação à pandemia.

A zona tem uma forte presença militar dos dois lados da fronteira que separa as duas Coreias, o que leva os desertores da Coreia do Norte a tentarem a sua fuga pela China.

O jornal acrescenta que, nas décadas que se seguiram à guerra entre as Coreias, mais de 30 mil pessoas fugiram da do Norte para a do Sul, contudo os confinamentos impostos no Norte levaram a uma redução histórica dos desertores que chegam ao Sul.