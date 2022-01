Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A página de fotografia “Olhares” foi esta terça-feira alvo de um ataque informático pelo grupo Lapsus$. Ao entrar na página surge uma mensagem de aviso ataque de “ransomware”, semelhante às que apareciam nos sites do jornal Expresso e da SIC.

“Os dados serão vazados caso o valor necessário não for pago. Estamos com acesso nos painéis de cloud (AWS) entre outros tipos de dispositivos. O contacto para o resgate está abaixo”, pode ler-se.

O grupo Impresa já tinha emitido um comunicado em que diz estar a trabalhar “com as autoridades competentes, nomeadamente com a Polícia Judiciária e com o Centro Nacional de Cibersegurança, e apresentará uma queixa-crime”.

A Olhares.com é o maior site de divulgação de fotografia de Portugal. Inclui uma academia com cursos de fotografia online e presenciais, disponíveis em Portugal e no Brasil.