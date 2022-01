Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os subscritores da plataforma de streaming Opto, que pertence à SIC — estação detida pelo grupo Impresa —, receberam esta segunda-feira um SMS nos seus telemóveis que terá sido enviado pelo grupo que operou um ataque informática à SIC e ao jornal Expresso.

O grupo hackeou os sites e serviços digitais dos dois meios de comunicação este domingo, pedindo um resgate para ceder o controlo dos mesmos.

Na SMS enviada pela plataforma Opto, que surge assinada como “Obrigado, Expresso”, lê-se: “Anunciamos Lapsus$ como o presidente de Portugal” e apela à abertura de um link. Esta mensagem já tinha surgido num e-mail enviado aos subscritores das newsletters do Expresso, de que a direção do jornal recusou ser autora — recomendando mesmo que este fosse apagado sem sequer ser aberto, para segurança dos leitores. O e-mail tinha sido enviado a partir do endereço expresso@news.impresa.pt.

Ainda no domingo, o grupo Impresa confirmou ter sido alvo de um ataque informático. Em nota oficial, o grupo de media dizia ainda estar a colaborar com a Polícia Judiciária e o Centro Nacional de Cibersegurança e anunciava que ia apresentar “uma queixa-crime”.

Os sites da SIC e do Expresso continuavam indisponíveis esta segunda-feira e as notícias dos dois órgãos continuam a ser dadas através das contas de redes sociais do grupo.