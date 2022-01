Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Impresa foi alvo de um ataque informático a 2 de janeiro. Os sites do grupo encontram-se ainda indisponível. Mas a empresa não revela o que foi acedido.

Contactada pelo Observador fonte oficial não revela se houve acesso por parte dos atacantes a dados pessoais de assinantes ou trabalhadores, nomeadamente contactos ou dados bancários, não acrescentando “mais nada face ao último comunicado”.

No último comunicado, com três parágrafos, a Impresa assumia ter sido vítima de um ataque informático, que atingiu nomeadamente os sites do Expresso e da SIC — sabendo-se já ter atingido outros sites, como o Olhares, o Mirante e a revista Energise. Para a Impresa trata-se de “um atentado nunca visto à liberdade de imprensa em Portugal na era digital”, assumindo estar a trabalhar “com as autoridades competentes, nomeadamente com a Polícia Judiciária e com o Centro Nacional de Cibersegurança”. E anunciou nesse mesmo comunicado que irá apresentar uma queixa-crime e que os seus jornalistas continuam a noticiar através das redes sociais.

Mais não revelou. E os sites continuam em baixo. Esta segunda-feira os assinantes da Opto, plataforma de streaming do grupo, receberam uma SMS dos hackers, não sendo, assim, conhecido o nível de informação que os atacantes tiveram acesso.

Caso tenha havido violação de dados pessoas, a Impresa tem 72 horas para comunicar à Comissão Nacional de Dados Pessoais (CNPD). E, segundo disse ao Observador o secretariado-geral desta entidade, “informa-se que até ao momento não foi notificado”, lembrando que, nos termos do RGPD (Regulamento Geral sobre Proteção de Dados), “o prazo é de 72 horas após o conhecimento do incidente”.

Após essa notificação, “a CNPD analisará a bondade das medidas entretanto adotadas e a eventual necessidade de outras medidas”.

O grupo Impresa está desde domingo sem os seus sites operacionais, depois de um ataque reivindicado pelo grupo autodenominado Lapsus$ e que esteve envolvido em dezembro em várias violações de sites brasileiros, em particular ligados ao Ministério da Saúde.