Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O foco agora deve ser colocado na “autonomia da população no que toca à perceção e avaliação dos riscos” e reforçar a mensagem sobre o que fazer quando se tem um teste positivo. Foi esta a principal mensagem deixada por Raquel Duarte, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, que teve a incumbência de apresentar as recomendações dos especialistas para lidar com a nova vaga de Covid-19 na reunião que decorreu no Infarmed esta quarta-feira.

Mas em que consiste então esta nova estratégia de “redução das medidas restritivas” e “transferência da avaliação de risco” para a população proposta pelos especialistas? Num conjunto de medidas gerais e específicas que devem ser alteradas caso seja ativada a situação de alerta — situação essa que, para os especialistas, deve ser ativada caso cheguemos aos 70% de internamentos em UCI previstos na linha vermelha (na média a 5 dias) e um Rt superior a 1.

No primeiro cenário, é proposto um reforço da auto-avaliação e testagem de cada um, inclusivamente antes de participar em convívios familiares alargados, mas também a aplicação de testes negativos para entrar em espaços públicos e a proibição de consumir bebidas alcóolicas na rua. No caso de a situação se agravar, sugere-se o recurso ao teletrabalho, redução da lotação de alguns espaços, o limite de seis pessoas à mesa em restaurantes e a redução de convívios familiares a dez pessoas, entre outras medidas.

Raquel Duarte deixou ainda a sugestão de que os inquéritos epidemiológicos possam passar a ser feitos por via digital, para retirar a sobrecarga de trabalho das equipas de saúde pública.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Vejamos então as medidas concretas para o primeiro cenário:

Aceleração do reforço da vacinação Ventilação e climatização de espaços fechados Uso de certificado digital e teste negativo nos espaços públicos Realização de auto-testes por rotina Distanciamento físico (com definição de número de pessoas por metro quadrado) Higienização das mãos e superfícies Proibição do consumo de bebidas alcóolicas na via pública

A estas, acrescentam-se as seguintes medidas para setores e situações específicos:

Restaurantes e hotelaria: imposição das regras de ventilação e distância nos espaços de refeição, bem como uso da máscara sempre que não se está a comer ou beber

Lares de idosos: identificação de risco de acordo com idade e comorbilidades; uso do certificado digital para utentes e testagem para funcionários e visitas

Atividades desportivas: promoção de atividades em espaços exteriores

Eventos desportivos, culturais e religiosos no interior: circuitos de circulação definidos; identificação de locais para cumprir distanciamento

Eventos de grande dimensão no exterior: só podem realizar-se se puderem ser controlados com regras iguais às dos espaços fechados

Nos convívios familiares alargados: autoavaliação de risco e testagem por rotina

Transportes públicos: promoção do distanciamento; uso de máscara obrigatório

Casamentos, batizados e outras celebrações: autoavaliação de risco e testagem

Viagens: evitar locais de alto risco; cumprir Regulamento Sanitário Internacional; autoavaliação de risco

No caso de ser ativada a situação de alerta, somam-se estas medidas, para além das anteriores: