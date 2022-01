Em atualização

A informação começou a correr poucos minutos depois da vitória em tribunal como uma mera intenção, a informação está agora a ser divulgada poucas horas depois da vitória em tribunal como uma confirmação: de acordo com jornalistas sérvios próximos da família Djokovic, o número 1 do ATP terá voltado a ser detido pelas autoridades australianas, permanecendo nas instalações onde foi ouvido duas horas depois.

It looks like #Djokovic has been arrested in Melbourne. Democracy in it's full glow… https://t.co/vzXC3lyWGg

Como conta a correspondente da BBC em Melbourne, os apoiantes de Novak Djokovic passaram do exterior do tribunal para a Federation Square em festa, gritando palavras de ordem como “Liberdade”, mas existe agora um ambiente diferente de incerteza duas horas depois com várias pessoas a ligarem para os seus familiares na Sérvia tentando perceber o que está a demorar na libertação do jogador após a decisão.

Apesar da decisão favorável do tribunal, continua a existir muitas dúvidas sobre o teste positivo do jogador, que teria servido para pedir a isenção médica com que partiu de viagem do Dubai para a Austrália: entre os documentos apresentados pelo sérvio está um teste positivo ao novo coronavírus no dia 16 e um teste PCR já negativo no dia 22. Pelo meio, o jogador esteve numa cerimónia no seu país sem máscara junto de crianças no dia 17 e fez uma produção fotográfica para o jornal francês L’Équipe no dia 18.

Novak Djokovic’s positive PCR test which he submitted to Melbourne court states that sample was taken and positive result returned on December 16, 7 hours apart.

This means all those pictures of Djokovic maskless with kids on the 17th came AFTER his positive Covid result. pic.twitter.com/FXLYnM0J4t

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 10, 2022