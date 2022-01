Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Rolls-Royce acaba de anunciar que, em 2021, ao contrário do que sucedeu com a maioria dos fabricantes de automóveis, conseguiu bater o recorde de vendas nos 117 anos de história da marca, com a entrega de 5586 carros. O anterior recorde tinha sido alcançado em 2019 e, face a esse, as vendas aumentaram 10%. Mais impressionante será o “salto” por comparação com os resultados de 2020, face aos quais o incremento de novas matrículas foi de 49%. Isto num ano particularmente complexo, condicionado pela pandemia do lado da procura e fustigado pela escassez de semicondutores do lado da oferta.

Ao que parece, os construtores de luxo passaram ao lado desta “crise”, conseguindo até robustecer o seu desempenho comercial. Basta recordar que, recentemente, também a Bentley comunicou um novo recorde de vendas em 2021. E tudo indica que a Lamborghini, que costuma revelar os seus resultados mais tarde, se encaminha igualmente para números recorde. Isto porque, soube-se em Outubro que, nos primeiros nove meses do ano, o construtor de Sant’Agata Bolognese viu as vendas aumentarem 23% face ao período homólogo de 2020.

Segundo a Rolls-Royce, o incremento da procura foi praticamente transversal a todas as áreas do globo, em particular na China, EUA e Ásia-Pacífico, tendo o Ghost contribuído fortemente para o aumento das vendas, sobretudo depois do lançamento da versão Black Badge. O SUV Cullinan foi outro dos modelos a brilhar nas vendas, permitindo assim ao fabricante de Goodwood reclamar a liderança no segmento acima de 250.000€.

A marca liderada por Torsten Müller-Ötvös aproveitou ainda para comunicar que já possui encomendas até ao terceiro trimestre deste ano e, melhor do que isso, as reservas personalizadas estão também a atingir valores recorde. Face a isto, para dar andamento às entregas, a fábrica está a laborar perto da plena capacidade, em dois turnos.

De recordar que, em 2021, a marca se comprometeu a introduzir o seu primeiro veículo 100% eléctrico até 2023, o Spectre, e apresentou o Boat Tail, tão só o carro mais caro do mundo de que o casal Beyoncé e Jay-Z terá adquirido.