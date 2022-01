Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Beyoncé e Jay-Z têm tudo para ser um casal de sonho. Têm uma relação sólida, todos afirmam que se amam e equiparam-se no sucesso na música com a mesma facilidade com que se complementam na parte financeira. Segundo a Cosmopolitan, a cantora facturou até agora 26 milhões em singles digitais, contra 17,5 milhões do rapper, para nos LP Jay-Z atingir 27 milhões, contra 15 da mulher. Em conjunto, a Forbes atribui-lhes uma fortuna superior a 1,4 mil milhões de dólares, o que explica os presentes que se oferecem, bem como a garagem recheada de carros de colecção, que este ano vão receber a companhia do automóvel mais caro do mundo.

De acordo com a imprensa norte-americana, o casal tem por hábito oferecer-se férias em iates de aluguer, que são seus por em redor de 4 milhões de dólares por semana, mas é provável que o choque maior esteja relacionado com o jacto privado que, alegadamente, Beyoncé ofereceu a Jay-Z. Igualmente impressionante é a lista de veículos que compõe a garagem do casal e que estará em vias de ser reforçada com um exemplar da Rolls-Royce, de que a marca apenas vai fabricar três unidades, a que é atribuído um valor unitário de 28 milhões de dólares, cerca de 24,6 milhões de euros.

Trata-se do Rolls-Royce Boat Tail, uma execução especial que foi apresentada em meados de 2021, altura em que nem os interessados, nem a marca britânica desmentiram a notícia. Certo é que a Rolls já fabricou apenas um dos três Boat Tail, o azul que se pode ver na foto, e tudo indica que será provavelmente esta unidade que passe a transportar em breve a cantora e o rapper.

Com quase 6 metros de comprimento – 5,9 m, precisamente –, o Boat Tail é um descapotável de duas portas cujo tejadilho é amovível, para quando não chove. A qualidade dos materiais e a atenção colocada na montagem e nos acabamentos até fazem confusão, como impressiona igualmente a vitalidade da mecânica, o V12 da marca, com 6,75 litros e dois turbocompressores, destinados a fornecer 570 cv e cerca de 800 Nm de binário, disponíveis logo a partir das 1500 rpm.

Cada uma das três unidades é construída segundo as especificações de cada cliente, tarefa facilitada por a produção não estar a cargo da fábrica da Rolls-Royce, mas sim do departamento de versões sob encomenda, o Coachbuild da marca britânica. Este magnífico Rolls irá fazer companhia aos restantes carros da família, de que destacamos algumas preciosidades, a começar por outro Rolls-Royce, no caso um Silver Gold.

Na garagem do casal, é ainda possível encontrar um Bugatti Veyron Grand Sport, um magnífico Chevrolet Corvette de 1957 C1 descapotável, um Mayback Exelero, um exuberante Pagani Zonda F e um Mercedes McLaren SLR. Para circular no dia-a-dia, a família tem ainda um SUV generoso, o Cadillac Escalade, um furgão Mercedes Sprinter ainda maior, além de dois descapotáveis, um Ferrari F430 Spider, um Alfa Romeo 2000 Spider e um Porsche 911.