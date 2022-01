Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nunca os Estados Unidos da América tiveram tantas pessoas hospitalizadas por Covid-19 quanto agora. O número de internamentos já ultrapassou o máximo registado no inverno anterior, o primeiro inverno pandémico, noticia o The New York Times.

De acordo com o diário norte-americano, os últimos dados apurados remontam ao passado domingo, 9 de janeiro, altura em que estavam internados com Covid-19 mais de 140 mil doentes (142.388) nos hospitais norte-americanos. Os dados foram divulgados pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA.

Há um ano, a 14 de janeiro de 2021, o número de pessoas internadas com Covid-19 em hospitais dos EUA atingia um máximo de 142.315 internamentos. Até ao passado domingo, 9 de janeiro de 2022, nunca a ocupação hospitalar no país ultrapassara esse registo.

Os EUA têm quase 330 milhões de habitantes, o que significa que a população é aproximadamente 32 vezes maior do que a portuguesa. Ainda assim, proporcionalmente a percentagem de doentes com Covid-19 em hospitais é quase três vezes superior nos EUA face a Portugal.

Em sentido inverso, a percentagem de população integralmente vacinada nos EUA é inferior ao que se verifica em Portugal. Nos EUA só cerca de 63% das pessoas estão totalmente vacinadas. Em Portugal quase 90% da população está integralmente vacinada e as doses de reforço já foram administradas a 89% da população com 70 anos ou mais (e a 84% das pessoas com entre 60 a 69 anos).

Esta terça-feira, o diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge, reiterou que “as vacinas atualmente aprovadas continuam a conferir uma boa proteção contra o desenvolvimento de doença grave e morte, incluindo quando se trata da variante Ómicron”.