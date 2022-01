Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A polícia francesa deteve esta quarta-feira um homem por alegado envolvimento no quádruplo homicídio de três cidadãos britânicos e um francês nos Alpes franceses, em 2012 — caso que até hoje permanece por resolver.

O crime, que na altura chocou a Europa, remonta a setembro de 2012, quando três britânicos (Saad al-Hilli, a sua mulher Ikbal e a mãe da mulher, Suhaila al-Allaf) foram mortos a tiro numa floresta em Chevaline, nos Alpes franceses.

No mesmo dia, um ciclista francês, Sylvain Mollier, foi igualmente morto a tiro na mesma localidade.

Quase uma década depois, o crime continua por resolver e nunca ninguém foi formalmente acusado do homicídio — embora em 2014 um suspeito do caso tenha sido encontrado morto em casa. Agora, e na sequência de uma reconstituição do crime feita em setembro de 2021 pela polícia francesa, um homem foi detido em Chambéry por suspeitas de ligação ao caso.

Segundo o jornal The Guardian, o homem foi detido por volta das 8h desta quarta-feira (7h em Lisboa) e a sua casa foi objeto de buscas policiais. Trata-se de um homem que já teria sido ouvido no caso na qualidade de testemunha.

As autoridades francesas não revelaram mais detalhes sobre o caso, sustentando que a investigação se encontra sob segredo de justiça.