Se estamos a falar de ténis, expliquemos num léxico de ténis: depois de ter ganho o primeiro set quando viu os seus advogados revogarem o cancelamento do visto de entrada na Austrália em tribunal, o treino que Novak Djokovic fez na Rod Laver Arena duas horas após ganhar a sua “liberdade” funcionou como break no segundo e decisivo set. É certo que também foi perdendo jogos, como quando assumiu que tinha estado na entrevista ao L’Équipe infetado com Covid-19 e quando viu a primeira-ministra da Sérvia, Ana Brnabic, mas parecia estar a manter os jogos de serviço até ao match point que seria entrar no sorteio do quadro principal do Open da Austrália e lutar pelo primeiro Grand Slam do ano – e por ainda mais história.

New: Amid a spike in coronavirus infections in and around Melbourne, the 2022 #AusOpen is set to be “paused” at 50% capacity, but all tickets previously sold will remain valid. pic.twitter.com/O2713XNcYP — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 13, 2022

Parecia. Pela acalmia das últimas horas, parecia mesmo. Mas alguns artigos nos australianos The Sydney Morning Herald e no The Age, publicados nas últimas horas, abriram espaço a mais uma reviravolta num jogo que terá esta quinta-feira decisão final (assumindo que o filme tem mesmo um fim, entenda-se).

Alex Hawke, ministro da Imigração da Austrália, será o centro de tudo. Por três razões distintas.

Primeira razão: as incongruências no PCR positivo apresentado pelo sérvio para justificar o facto de não estar vacinado. De acordo com um texto publicado no seu Instagram oficial, Djokovic refere uma história com datas que não correspondem depois aos exames que foram apresentados. E é isso que leva também as autoridades a desconfiarem da veracidade dos mesmos testes levados em conta pelo juiz na decisão de revogar o cancelamento do visto do tenista sérvio após ter estado quatro dias no “famoso” Park Hotel.

New: In Instagram statement, Novak Djokovic says that he found out his positive PCR test after he went to the children’s award event but *before* he did a photoshoot and interview with L’Equipe. pic.twitter.com/Ewh0iV06v6 — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 12, 2022

Segunda razão: o preenchimento errado dos formulários de pedido de visto, mesmo tendo em conta que os mesmos foram feitos à luz da “isenção médica” que tinha sido concedida ao jogador antes de viajar. Novak Djokovic (ou quem preencheu os documentos por ele) colocou na respetiva opção que não tinha feito qualquer viagem nos 14 dias que antecederam a ida para Melbourne, a 4 de janeiro com chegada a 5. No entanto, existem fotos que mostram o sérvio em Belgrado a 25 de dezembro (curiosamente com o jogador de andebol do Benfica, Petar Djordjic) e em Marbella no final do ano, onde acabou a preparação.

Terceira razão: uma questão de carácter. E, tendo por base o comunicado em que assume ter concedido uma entrevista ao L’Équipe sabendo que estava alegadamente infetado, isso pode ser motivo para Alex Hawke chamar a si algo previsto por lei que permite que o próprio assuma através do seu poder pessoal a revogação da decisão judicial que foi tomada pelo tribunal na passada segunda-feira.