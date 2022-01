As pessoas com 18 ou mais anos que receberam a vacina da Janssen há mais de 90 dias podem, a partir desta quinta-feira, marcar a toma da dose de reforço no portal do autoagendamento da Direção-Geral da Saúde.

Além de permitir as marcações para os vacinados com a Janssen a partir dos 18 anos, o portal do autoagendamento está aberto para pessoas com 60 ou mais anos para a dose de reforço contra a Covid-19 e a vacina da gripe, assim como para quem tem 45 ou mais anos para a dose de reforço da imunização contra o coronavírus SARS-CoV-2.

Segundo os dados de quarta-feira da Direção-Geral da Saúde, quase 3,5 milhões de pessoas já receberam a dose de reforço contra a Covid-19, quase 8,8 milhões têm a vacinação primária completa e mais de 300 mil crianças entre os cinco e os 11 anos já iniciaram a vacinação.

A Covid-19 provocou 5.511.146 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.203 pessoas e foram contabilizados 1.774.477 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.