Jerónimo de Sousa já foi operado, na manhã desta quinta-feira, a uma estenose carotídea. A cirurgia terá decorrido “com êxito”, “tendo sido concretizados os objetivos cirúrgicos”, adianta uma nota do gabinete de imprensa do PCP.

Terminada a cirurgia, o líder do PCP já acordou da anestesia e “iniciou o processo de vigilância clínica pós-operatória, como previsto para cirurgias desta natureza”, informa ainda o partido.

Jerónimo de Sousa foi operado à carótida interna esquerda no hospital Egas Moniz, em Lisboa, depois de nos seus exames de rotina ter sido detetado um estreitamento da artéria — a principal causa de acidentes vasculares cerebrais. No início da semana, agradeceu as mensagens de solidariedade dos adversários políticos e desejou que, com “arte e sorte” do cirurgião, pudesse voltar o mais rapidamente possível ao “combate”.

A cirurgia era de baixo risco, mas ainda assim significará um afastamento de Jerónimo de boa parte da campanha, pelo menos durante a primeira semana — na quarta-feira, o líder já foi substituído pelo líder da bancada parlamentar, João Oliveira, no debate com Rui Rio, como acontecerá com os restantes debates em que o PCP estiver presente.

Por outro lado, na volta ao país, será o vereador em Lisboa (e outro nome muito falado para uma futura sucessão) João Ferreira o responsável por liderar a campanha.