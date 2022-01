Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, vai ser operado esta quarta-feira, conforme informação avançada pelo próprio partido. A cirurgia de urgência à carótida interna esquerda vai deixá-lo fora da campanha para as eleições legislativas durante mais de uma semana.

“No seguimento de exames médicos e de uma avaliação clínica multidisciplinar foi apurada a necessidade de Jerónimo de Sousa ser submetido a uma intervenção cirúrgica urgente da estenose carotídea (à carótida interna esquerda), que não pode ser adiada para depois das eleições”, esclareceu o PCP em comunicado.

O que é a carótida?

A artéria carótida é um grande vaso sanguíneo que leva o sangue do coração para a cabeça, cérebro e rosto. Existe uma artéria carótida de cada lado do pescoço e cada uma delas divide-se em dois ramos, um externo (que irriga a face) e um interno (que irriga o cérebro).

O que é a estenose da carótida?

A estenose carotídea é um estreitamento da artéria dificultando a circulação do sangue e resulta, frequentemente, da acumulação de uma placa (de colesterol, por exemplo) dentro das artérias, a que se dá o nome de aterosclerose. Tabagismo, colesterol alto e diabetes são os principais fatores de risco para os mais velhos, mas entre os mais jovens podem existir outras causas não relacionadas com a aterosclerose.

É um problema “relativamente comum”, diz ao Observador o cirurgião vascular J. Pereira Albino. A aterosclerose é causa de enfartes do miocárdio (músculo cardíaco) e outras doenças do coração (como dor no peito), lesões nas carótidas e nos vasos que irrigam os membros inferiores, acrescenta o coordenador da Unidade de Cirurgia Vascular do Hospital Lusíadas em Lisboa.

Que consequências pode ter?

“É a causa principal de acidentes vasculares cerebrais [AVC]”, disse à rádio Observador José Silva Cardoso, antigo presidente da Associação Portuguesa de Cardiologia e investigador no Cintesis (Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde).

O estreitamento da artéria pode aumentar até bloquear completamente o vaso sanguíneo, impedindo o transporte de sangue, neste caso para o cérebro, ou podem soltar-se fragmentos da placa que obstruía a artéria que acabam por bloquear vasos mais pequenos — provocando acidente isquémicos transitórios (AIT).

O cirurgião vascular J. Pereira Albino explica que os AIT são como pequenos AVC, mas de curta duração e recuperáveis, em que a pessoa pode momentaneamente perder a força num dos braços, ter dificuldade em falar ou ficar confuso. Estes sinais indicam, muitas vezes, a obstrução das carótidas.

Como se deteta?

Durante muito tempo, o doente pode não ter qualquer sintoma que indique o estreitamento da artéria carótida. Há doentes que permanem assintomáticos, enquanto outros podem sentir tonturas, ficar com a visão turva, desmaiar ou ter um AIT.

Um médico pode detetar o problema através da palpação das carótidas, ao verificar que a pulsação está diminuída, ou, mais frequentemente, através da auscultação, detetando um sopro carotídeo, explicou José Silva Cardoso. Ou seja, o médico consegue detetar o som causado pelo fluxo sanguíneo turbulento ao passar no local obstruído.

O ecodopler carotídeo também pode ser usado como exame complementar para o diagnóstico da estenose carotídea.

No caso de Jerónimo de Sousa, não foi dada informação se era um doente assintomático ou se terá tido algum acidente isquémico transitório.

Qual o risco da cirurgia?

“O risco é muito baixo e recuperação quase imediata”, disse cirurgião cardiotorácico Manuel Antunes à RTP3. “A anestesia é geral, mas curta, e o doente é acordado no final da cirurgia.”

O médico acredita que se trata de uma “cirurgia profilática”, de prevenção, não é uma cirurgia que vá corrigir alguma que já tivesse a causar problemas. E quanto ao período de cerca de dias 10 dias até Jerónimo de Sousa voltar à campanha, Manuel Antunes considera que será uma medida de precaução.

José Silva Cardoso disse também que o secretário-geral do PCP pode “muito rapidamente retomar a atividade normal”.