Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, vai falhar o debate com Rui Rio para ser operado de urgência a um problema vascular. O líder comunista ainda mantém a agenda de campanha para esta terça-feira, mas vai ser substituído no frente a frente com Rio por João Oliveira, líder parlamentar.

De acordo com informação avançada pelo próprio partido, Jerónimo de Sousa vai ser submetido a uma cirurgia na quarta-feira para corrigir uma estenose da carótida. O comunista deverá regressar à campanha eleitoral apenas a 22 de janeiro.

Na ausência de Jerónimo de Sousa, o PCP decidiu fazer-se representar por João Oliveira e João Ferreira, antigo eurodeputado, vereador em Lisboa e candidato do partido nas últimas presidenciais.

No comunicado, o PCP esclarece: “No seguimento de exames médicos e de uma avaliação clínica multidisciplinar foi apurada a necessidade de Jerónimo de Sousa ser submetido a uma intervenção cirúrgica urgente da estenose carotídea (à carótida interna esquerda), que não pode ser adiada para depois das eleições”.

“Está assim programado o internamento para amanhã, dia 12 de Janeiro, e prevê-se que o secretário-geral retome no final da próxima semana a sua intervenção política, nomeadamente na campanha eleitoral em curso para a Assembleia da República.”

E acrescenta-se. “Durante os dias de internamento e recuperação, mantém-se a agenda com as acções de campanha programadas para o secretário-geral, nas quais a partir de amanhã e durante este período será substituído pelos camaradas João Ferreira e João Oliveira, membros da Comissão Política e candidatos à Assembleia da República”.