Portugal volta a superar 40 mil casos e regista 34 mortes, o maior número desde 3 de março

Apesar da subida em comparação com quinta-feira, o número de mortes continua substancialmente mais baixo do que aquele registado há um ano. A 14 de janeiro de 2021, reportavam-se 148 óbitos registados face aos 34 das últimas 24 horas. Em contrapartida, o número de casos é muito maior, sendo agora quatro vezes mais do que há um ano.

No que concerne à distribuição de casos, verificou-se uma inversão: o Norte passou a ser a região com mais infeções diárias (15.914) e superou Lisboa e Vale do Tejo (14.513). Seguem-se o Centro (4.589), a Madeira (2.193), o Algarve (1.224), o Alentejo (1.207) e os Açores (450).