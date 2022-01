Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O banqueiro português António Horta Osório foi assistir à final do Campeonato Europeu de futebol, em julho de 2021, no Estádio de Wembley – no mesmo dia em que, como já tinha sido revelado, o banqueiro violou as regras de quarentena pandémica para ir ver um jogo de ténis em Wimbledon. A notícia é avançada esta sexta-feira pelo Financial Times, que cita fontes conhecedoras do itinerário de Horta Osório naqueles dias que levaram ao pedido de demissão da presidência do Credit Suisse.

Horta Osório viajou para o Reino Unido em julho, numa altura em que a Suíça estava na “lista de âmbar” do Reino Unido – ou seja, qualquer pessoa que aterrasse no Reino Unido vindo da Suíça tinha de fazer quarentena obrigatória de 10 dias. A quebra das regras de confinamento voltou a acontecer a 28 de novembro, quando regressou à Suíça do Reino Unido e partiu depois para a Península Ibérica sem cumprir na totalidade a quarentena obrigatória de 10 dias imposta.

Segundo o Financial Times, essa viagem incluiu uma visita a Madrid apenas três dias depois de ter regressado à Suíça, quando as regras obrigavam também a uma quarentena de 10 dias – que Horta Osório também não cumpriu. Nessa viagem à capital espanhola, Horta Osório terá estado com o empresário Florentino Pérez, presidente da gigante espanhola da construção e engenharia ACS (além de presidente do Real Madrid). O banqueiro foi, ainda, ao edifício do Banco de Espanha para reuniões com responsáveis do banco central nacional espanhol.

Na primeira viagem polémica, porém, Horta Osório levou familiares seus ao jogo de futebol que decidiu o campeão europeu de seleções (Itália venceu a Inglaterra). Esse foi um evento desportivo que foi, posteriormente, classificado pelas autoridades de saúde como um evento “superspreader“, ou seja, com elevado nível de contágio – terão estado 2.295 pessoas infetadas com o novo coronavírus nesse jogo, com mais 3.404 pessoas a desenvolver a doença nos dias seguintes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além de Horta Osório, também celebridades como Tom Cruise e Kate Middleton estiveram em ambos os eventos desportivos que se realizaram na capital britânica nesse dia. Os tenistas que protagonizaram o jogo em Wimbledon – Novak Djokovic e Matteo Berrettini – também terão ido, depois, ver a final da competição de futebol.