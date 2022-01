Cigana aborda Ventura para pedir não seja "tão racista", mas "mais humano". O voto vai para em António Costa

A bandeira do Bloco que Ventura quer para o Chega

Por outro lado, houve um tema que surgiu na arruada, pela voz de quem se apercebeu do aparato, e que não faz parte do programa eleitoral do Chega nem das 100 medidas de Governo, mas que André Ventura estabeleceu — ali mesmo — como “uma das primeiras propostas a apresentar no Parlamento”: os cuidadores informais.

“Sinto-me revoltado, porque há uma série de vontades, de diplomas, de projetos-piloto, e realmente as pessoas precisam de ajuda, porque é desgastante”, explicava Armando Veloso ao líder do Chega, que concordava que os cuidadores informais “não têm tido apoio nenhum do Estado”.

Questionado sobre esta ser uma das grandes bandeiras do Bloco de Esquerda nos últimos anos e sobre se alinharia ao lado do partido coordenado por Catarina Martins para que este tema tivesse uma solução, André Ventura garantiu que vai antecipar-se: “Não vai ser o Bloco de Esquerda [a propor] porque o Chega vai ter mais votos e vamos ter a capacidade de agendar esse assunto entes do BE”.

André Ventura enalteceu que “é preciso apoio aos cuidadores informais” e “reconhecer o estatuto”, algo que culpa o PS por não ter feito. “É preciso conceder apoios a quem trata hoje de idosos que ficam completamente abandonados”, disse o líder do Chega, sem especificar a forma como o pretende fazer.