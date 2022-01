Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) deverá contar este ano com mais um concorrente de peso, entre os modelos equipados com mecânicas híbridas, solução a que, em 2021, apenas a Toyota recorreu e que lhe permitir vencer o campeonato. O novo modelo é o Peugeot Hypercar 9X8, que depois de ter sido revelado ao público em Junho de 2021, ainda em maquete, surge agora na versão definitiva durante os primeiros testes em pista.

O 9X8 é um modelo que trás consigo uma série de novidades para a modalidade, com a Peugeot apostada em bater-se pela vitória nas 24h de Le Mans, a principal prova do campeonato e a única a disputar-se em França. A regulamentação da FIA para este campeonato mundial permite que os novos híbridos Hypercar possam correr contra modelos convencionais, com motores maiores mas sem ajuda eléctrica, mais simples, mais leves e mais baratos, mas igualmente menos competitivos. É o caso dos veículos da Alpine e da Glickenhaus.

A Peugeot vai disputar as 24h de Le Mans com o 9X8, onde fará companhia ao Toyota GR010 Hybrid, o actual campeão do mundo e inscrito na mesma categoria 18 fotos

Com o Hypercar 9X8, a Peugeot vai enfrentar directamente a Toyota e o seu GR010 Hybrid, que esmagou a concorrência no mundial de 2021 e, tão importante quanto isso, ganhou em Le Mans. Se o carro japonês monta um V6 Turbo com 3,5 litros de cilindrada, os franceses apostaram num 2.6 V6 Turbo. Além do motor, o Peugeot sobressai sobretudo pelo conceito aerodinâmico da sua carroçaria, pois os franceses conseguiram garantir o necessário apoio para curvar depressa, sem recorrer a uma exuberante asa traseira.

O interior do Peugeot 9X8 é tão radical quanto o exterior 3 fotos

Com uma carroçaria sem asa, o 9X8 promete em teoria um bom apoio, mas sem comprometer tanto a eficiência aerodinâmica, o que se deverá traduzir por uma maior velocidade máxima, argumento que pode ser determinante em Le Mans, bem como em algumas outras pistas entre as que vão acolher as restantes 5 provas do campeonato.

O responsável técnico da Peugeot, Olivier Jansonnie, declarou-se satisfeito pelos dados recolhidos neste primeiro teste em pista. Afirmou o francês que “os testes no circuito de Le Mans confirmaram as boas indicações dadas pelo túnel de vento, provando que o carro funciona sem a asa traseira”. Os testes vão continuar, com a Peugeot a admitir disputar provas antes das 24h de Le Mans de 2022, a realizar de 11 a 12 de Junho, referindo-se aos 1000 km de Sebring (12 e 13 de Março) ou às 6h de SPA-Francorchamps (7 de Maio). O WEC de 2022 inclui ainda as 6h de Monza (10 de Julho), 6h de Fuji (11 de Setembro) e 8h de Bahrain (12 de Novembro).