Rui Rio diz que chegou a hora de “meter a 5ª” velocidade e “consolidar o que foi feito ao longo de todo este tempo, desde que a Assembleia da República foi dissolvida”. Depois de destacar a “unidade” que se respira por estes dias entre os social-democratas — Luís Montenegro esteve na rua ao lado do líder, Rangel também tem presença prometida —, Rio aposta na mensagem de confiança, na entrevista que deu este sábado à CNN: “O PSD tem condições para ganhar” as eleições de dia 30 de janeiro.

Em jeito de balanço da primeira semana de campanha, o presidente do PSD mostra-se satisfeito com a mensagem que tem passado, primeiro nos debates com os adversários, agora no terreno. “A mensagem mais relevante” é a de que “qualquer voto que não seja no PSD acaba indiretamente no dr. António Costa.” Esse ponto, considera, está claro para os eleitores.

Depois de duas semanas em que participou em cerca de uma dezena de frente-a-frente com os líderes dos partidos com assento parlamentar, além do debate global na RTP, Rui Rio partiu para a estrada. E, além das figuras do aparelho social-democrata, o presidente do PSD contou, este sábado, com um apoio de peso: Luís Montenegro, adversário do líder nas eleições internas de 2019, parceiro de campanha em 2022. E haverá mais, com Paulo Rangel — outro adversário interno — já com presença garantida nos próximos dias de campanha, segundo o próprio Rio.

“Isto demonstra que o partido está unido, algo que é importante mas que, no PSD, ainda é mais importante porque, normalmente, não está unido, é o contrário. Normalmente, fazem a vida negra ao líder — pelo menos a mim, fizeram”, dia Rui Rio. Outra mensagem para fora: “Num momento relevante, decisivo como este, esta unidade ainda conta mais que numa situação normal.”

O tom é de confiança. Na entrevista à CNN, Rio disse que o ânimo que se sente na caravana laranja, a uma semana das eleições, explica-se com dois fatores: pelo “excelente resultado nas autarquias”, por um lado, e com o desfecho das eleições internas, de que saiu mais uma vez vencedor. “Esta conjugação é que deu esse élan positivo.”

Continuando a desvalorizar as sondagens — que já lhe deram uma desvantagem de 10 pontos percentuais face ao PS e que, agora, colocam os dois partidos em empate técnico, com vantagem para Rio em alguns casos —, Rio atira com a terceira mensagem para fora e a confiança na vitória na noite de dia 30. “Já vou em quarta, o carro tem cinco velocidades, agora é meter a 5ª, uma velocidade que aproveita a própria tração do carro (…), e consolidar o que foi feito ao longo de todo este tempo, desde que Assembleia foi dissolvida”, diz o líder do PSD. “Hoje, tenho noção de que o PSD tem condições para ganhar.”