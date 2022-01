Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O antigo vice-presidente e ex-candidato à presidência do CDS, Adolfo Mesquita Nunes, anunciou esta segunda-feira na SIC Notícias que apoia a Iniciativa Liberal nestas eleições.

Para Adolfo Mesquita Nunes, que saiu do CDS há três meses após 25 anos de militância, “não precisamos apenas de mudar de Governo, precisamos de mudar de modelo de desenvolvimento. Andamos desde 1995 a seguir o modelo socialista de desenvolvimento. Precisamos mesmo de fazer reformas sob pena de não darmos oportunidades às pessoas”.

Nos últimos dois anos, e acho que se reforça isso nesta campanha eleitoral, este espaço do reformismo sensato foi ocupado pela Iniciativa Liberal”, apontou Mesquita Nunes.

O antigo dirigente defendeu que é a IL quem tem posto no centro da agenda política “os instrumentos de criação de riqueza”, necessários “para podermos depois discutir a distribuição” dessa riqueza.

Mesquita Nunes acrescentou ainda: “Acho que nestas eleições merece o meu voto de confiança. Se concordo com tudo o que dizem? Não. Em alguns casos serei tão liberal como eles. Acho que há uma dimensão social que precisa de ser trabalhada e reforçada, para mim é uma questão importante”.

Mas num momento em que estamos a discutir como podemos pôr a economia a crescer para podermos dar mais salários, mais emprego e melhorarmos a mobilidade social, preciso de ter a certeza que está na Assembleia da República ou no Governo quem obrigue Rui Rio a fazer as reformas que são necessárias”, defendeu o antigo centrista.

Adolfo Mesquita Nunes disse ainda: “Nestas eleições terão o meu voto de confiança”. Questionado sobre se foi uma decisão difícil, respondeu: “É sempre uma decisão difícil depois de tantos anos sem ter de pensar em quem votar”.

O antigo vicepresidente do CDS e o atual presidente da Iniciativa Liberal chegaram a trabalhar juntos entre 2013 e 2015, quando Adolfo Mesquita Nunes era Secretário de Estado do Turismo e Cotrim Figueiredo era presidente do conselho diretivo do Turismo de Portugal.

Mesquita Nunes deixou de exercer funções governativas em novembro de 2015 e Cotrim Figueiredo deixou o Turismo de Portugal perto de três meses depois, tornando-se presidente da IL a 8 de dezembro de 2019.