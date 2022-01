Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os EUA colocaram cerca de 8.500 soldados em alerta máximo com vista a um possível destacamento para a Europa do Leste, confirmou esta segunda-feira John Kirby, porta-voz do Pentágono. A decisão é tomada numa altura em que crescem as tensões com a Rússia e os receios de uma iminente invasão em solo ucraniano.

Esta segunda-feira, os EUA também ordenaram a retirada das famílias de todos os trabalhadores da embaixada ucraniana. Além disso, os países da NATO colocaram forças em alerta e enviaram navios e aviões de combate para reforçar a defesa na Europa Oriental contra a atividade militar russa nas fronteiras da Ucrânia.

De acordo com a edição internacional da CNN, o secretário da Defesa norte-americano, Lloyd Austin, emitiu as ordens do Governo de Joe Biden. À imprensa, John Kirby assegurou que “a maior parte” das tropas norte-americanas destinam-se a reforçar a resposta rápida da NATO, ainda que Lloyd Austin também queira estar “preparado para qualquer outra contingência”.

Não é conhecida, por enquanto, qualquer decisão final sobre o destacamento das tropas, ainda que Joe Biden tenha esta segunda-feira à tarde (hora local) uma videoconferência com líderes europeus para discutir as tensões com a Rússia.