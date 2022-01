Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os EUA ordenaram a retirada das famílias de todos os trabalhadores da embaixada ucraniana, com receios de que uma invasão russa esteja iminente. Além das famílias de todos os trabalhadores da embaixada, também todos os trabalhadores não-essenciais da embaixada devem abandonar a Ucrânia imediatamente, com os custos suportados pelo Departamento de Estado norte-americano, que também aconselha todos os americanos que vivem na Ucrânia a ponderar sair do país.

Com tropas russas reunidas na fronteira com a Ucrânia, o comunicado do Departamento de Estado dos EUA, emitido na noite de domingo, reflete os receios de que a Rússia estará na iminência de invadir o país vizinho. Isto apesar de Moscovo continuar a negar, reiteradamente, qualquer intenção de invadir a Ucrânia.

Uma “ação militar por parte da Rússia pode acontecer a qualquer momento e o governo dos EUA poderá não ter condições para evacuar todos os cidadãos caso essa contingência surja, por essa razão os cidadãos norte-americanos que estão atualmente na Ucrânia devem fazer planos à luz destes factos”, pode ler-se no comunicado.